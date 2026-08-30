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Ο Δημήτρης Πέλκας πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση πετυχαίνοντας δύο γκολ στο σαράντα τρίτο και στο εξηκοστό τέταρτο λεπτό, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ στάθηκαν άτυχοι σε σουτ του Μπάμπα που σταμάτησε στο δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα για την επόμενη αγωνιστική.

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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο ‘Άγγελος Ράμφος” έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα που σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, αλλά είχε την τύχη να έχει σε εξαιρετική μέρα τον Δημήτρη Πέλκα που με δύο γκολ στο 43′ και στο 64′ υπέγραψε τη νίκη του “Δικεφάλου του Βορρά” με 2-1, ο Νούνιες άνοιξε το σκορ στο 19′ για τους γηπεδούχους. Η επόμενη αγωνιστική έχει ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό για τους “ασπρόμαυρους”, ενώ η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ υποδέχεται την Καλαμάτα.

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Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και στο 7΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν ο Αλί έκανε το γύρισμα αλλά ο Εντιαγέ από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, με τον Άλι να μην μπορεί σε δύο περιπτώσεις μέσα από την περιοχή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 16′ και στο 18′. Ο Ατρόμητος όμως κόντρα στη ροή του αγώνα άνοιξε το σκορ στο 19′ με τον Καραμάνη φεύγει από τα δεξιά και να κάνει το παράλληλο γύρισμα μέσα στην περιοχή, μέσα στην περιοχή σε ένα χώρο που βρίσκονταν ο Νούνιες, με τον Κοσταρικανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας έτσι μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 22′ έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν ο Άλι βρήκε υπέροχα τον Μπάμπα μέσα από την περιοχή από τα αριστερά αυτός έκανε το διαγώνιο σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε τον τρόπο να φέρει το ματς στα ίσα πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, με τον ιδιαίτερα δραστήριο Άλι να βγάζει την σέντρα από τα αριστερά και ο Πέλκας με κεφαλιά νίκησε τον Χουτεσιώτη κάνοντας το 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Το τέρμα που σημείωσε μάλιστα ο Πέλκας το αφιέρωσε στον Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στο ματς απέναντι στο Αμβούργο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τις ομάδες να χάνουν από μια καλή ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα, αρχικά στο 53′ ο Άλι πέρασε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και γύρισε τη μπάλα στον Πέλκα, με το πλασέ του να είναι άστοχο, ενώ στο ο Παβλένκα απέκρουσε όχι σίγουρα όμως το συρτό σουτ του Μουτουσαμί, ο Πνευμονίδης μπήκε στην πορεία της μπάλας αλλά ο Μιχαηλίδης σταμάτησε τη μπάλα με το σώμα πάνω στη γραμμή. Το γκολ όμως δεν άργησε να έρθει για τους “ασπρόμαυρους” με τον Πέλκα να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να πλασάρει άψογα στην δεξιά γωνία του Χουτεσιώτη για το 2-1 στο 64ο λεπτό. Μετά το δεύτερο τέρμα του Πέλκα ο “Δικέφαλος του Βορρά” ήλεγξε την αναμέτρηση και στο 80 έχασε ευκαιρία και για τρίτο τέρμα με τον Ζαφείρη να στέλνει την μπάλα άουτ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-1.

ΓΚΟΛ: 19′ Νούνιες / 43′, 64′ Πέλκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 22΄ Μπάμπα

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (46′ Μιχαηλίδης), Ελουστόντο, Μπάμπα, Τέιλορ (59′ Σανταμαρία), Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Άλι (66′ Χατσίδης), Εντιαγέ

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης (46′ Τσαντίλας), Ούρουνεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (67′ Τζοβάρας), Νούνιες, Τσούμπερ (67΄ Κώτσης), Τσιλούλης (72′ Χότζα)