Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στους κορυφαίους τενίστες του κόσμου και αποκαλύπτει μερικά μικρά μυστικά που τον βοηθούν να κρατιέται σε εξαιρετική φόρμα.

Πρόσφατα, ο Σέρβος τενίστας αγωνίστηκε στο ATP 250 της Αθήνας, την πρώτη μεγάλη διοργάνωση ATP στην χώρα μας έπειτα από περίπου 30 χρόνια, κερδίζοντας μάλιστα την πρώτη θέση του τουρνουά.

Σχετικά με την διατροφή του, ο Τζόκοβιτς υποστηρίζει ότι δεν καταναλώνει γαλακτοκομικά, γλουτένη και κρυσταλλική ζάχαρη, αν και σύμφωνα με εκείνον, αυτό δεν είναι το μοναδικό μυστικό της επιτυχίας του, «αλλά είναι πολύ ψηλά στην λίστα».

Ο Τζόκοβιτς αντιλαμβάνεται την αξία στην κατανάλωση ολόκληρων τροφών, αλλά και της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα προϊόντα. Υψίστης σημασίας είναι κατά τον Σέρβο η σωστή διαχείριση του ύπνου, του στρες, των συναισθημάτων, της ενυδάτωσης, «όλων αυτών των πτυχών της ευεξίας και της καλής φυσικής κατάστασης».

Ο ρόλος της γλουτένης στην απόδοση του Τζόκοβιτς

Η οικογένεια του Σέρβου τενίστα διατηρούσε κάποια εποχή ιταλικά εστιατόρια, με την γλουτένη να παίζει τότε σημαντικό ρόλο στην διατροφή του. Ωστόσο, κάποιες εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι είχε δυσανεξία στην γλουτένη.

Τότε, ο γιατρός του τον συμβούλεψε να κόψει την ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά και μέσα σε τρεις μήνες, όπως τόνισε ο Τζόκοβιτς, είδε τεράστια αλλαγή στο σώμα του. «Αυτό με έκανε και δεν κοίταξα ποτέ πίσω», είπε ο Σέρβος.

Παράλληλα, πριν σταματήσει να καταναλώνει γλουτένη, ο Τζόκοβιτς ανέφερε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στο ιγμόρειο και δεν κοιμόταν καλά. Επρόκειτο για κάποια αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία, όπως υποστήριξε ο ίδιος τον ανάγκαζαν συχνά να εγκαταλείπει πρόωρα αγώνες.

Η μείωση της γλουτένης και των γαλακτοκομικών βελτίωσε δραστικά την αναπνοή και τον ύπνο του, κάτι που τον βοήθησε πάρα πολύ στον αθλητισμό και στην εδραίωσή του στους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών.

Τέλος, ο Τζόκοβιτς δίνει προτεραιότητα στην ψυχική και συναισθηματική υγεία. Τη χαρακτηρίζει «μια ατελείωτη διαδικασία», υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να διαχωρίσει την προσωπική του ζωή από την απόδοσή του στο γήπεδο. Το γεγονός ότι κατανοεί πλέον καλύτερα τον εαυτό του τον βοηθάει να διαχειρίζεται το άγχος και να φροντίζει την ψυχική και συναισθηματική του υγεία. «Είναι πραγματικά μια ολιστική, πολυεπιστημονική προσέγγιση», είπε ο Τζόκοβιτς και τόνισε: «Θα έλεγα ότι όλα είναι πραγματικά συνδεδεμένα όσον αφορά το σώμα, το μυαλό και την ψυχή».

Πηγή: Business Insider

