Ο Νόβακ Τζόκοβιτς το τελευταίο διάστημα έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του. Πλέον, ο βασικός του τόπος διαμονής είναι η Αθήνα και έχει στήσει στα μέρη μας την καθημερινότητά του. Γι’ αυτό και αποφάσισε το σπίτι του στη Σερβία να μην πιάσει… αράχνες.

Η βίλα που ανήκει στον κορυφαίο τενίστα και βρίσκεται στη λίμνη Πάβλοβα, κοντά στην πόλη Ρούμα, είναι διαθέσιμη προς ενοικίαση. Όχι όμως, για μακροχρόνια μίσθωση. Διότι, μόνο κάποιος πρίγκιπας θα μπορούσε να έχει την πολυτέλεια για να τη νοικιάσει. Η αγγελία αφορά απλές διανυκτερεύσεις. Μία, δυο νύχτες, άντε ένα τριήμερο. Και το κόστος είναι… αστρονομικό. Πόσο αστρονομικό;

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζητάει 15.000 ευρώ τη μέρα για να παραχωρήσει την οικεία στην οποία μέχρι πρόσφατα έμενε μαζί με την οικογένειά του.

«Προσφέρει πολυτέλεια, απόλυτη ιδιωτικότητα και θέα που μοιάζει χαλαρωτική. Δεν είναι απλώς μια ευκαιρία διακοπών, αλλά μια ευκαιρία να ζήσετε σαν ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών στο μέρος που αποκαλεί σπίτι του», αναφέρει το Luxury Listing που είναι διάσημη σελίδα πολυτελών ακινήτων.

Η «Villa Djokovic» είναι ένα εξαιρετικό… καταφύγιο δίπλα στη λίμνη Πάβλοβατς στη Σερβία. Μόνο που προφανώς απευθύνεται μίνιμουμ σε… πρίγκηπες! Έστω σε εφοπλιστές, βιομήχανους ή νικητές του πρώτου λαχνού του πρωτοχρονιάτικου λαχείου. Οι φωτογραφίες από τα δωμάτια, όπως δημοσιεύονται από το Luxury Listings είναι πιο εντυπωσιακές και από τις «εκτυφλωτικές» διακρίσεις του ρέκοντμαν, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μπαίνοντας στη «Villa Djokovic», η κομψότητα του εσωτερικού της είναι αμέσως εμφανής. Το ευρύχωρο σαλόνι αντικατοπτρίζει την πολυτέλεια, με ένα ζεστό τζάκι να αποτελεί το επίκεντρο, ακτινοβολώντας άνεση και κομψότητα. Ο χώρος είναι προσεκτικά διακοσμημένος με μια μπεζ χρωματική παλέτα, τονισμένη με κομψές χρωματικές λεπτομέρειες που προσθέτουν ζωντάνια. Εκτός από το σαλόνι, σας περιμένει μια πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα, σχεδιασμένη να ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μαγειρικής.

Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να διασφαλίζει τόσο τη λειτουργικότητα όσο και το στυλ, με αποτέλεσμα μια κουζίνα που είναι τόσο πρακτική όσο και όμορφη.

Αυτό το πολυτελές κατάλυμα διακοπών στη Σερβία διαθέτει οκτώ πλούσια διακοσμημένα υπνοδωμάτια, το καθένα από τα οποία προσφέρει μια… όαση ηρεμίας και άνεσης, εξασφαλίζοντας ήρεμες νύχτες και χαλαρά πρωινά.