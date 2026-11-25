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Η ομάδα καθιερώθηκε στην Α΄ Εθνική το 1968, ενώ η δεκαπενταετής παρουσία του προπονητή Ευγένιου Γκέραρντ συνέβαλε καθοριστικά στην αγωνιστική της αναβάθμιση και οργάνωση.

Η κορυφαία στιγμή του συλλόγου σημειώθηκε το 1987 με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ η ομάδα διακρίθηκε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως με την ιστορική πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης το 1993.

Παρά τις σοβαρές οικονομικές και διοικητικές περιπέτειες που οδήγησαν σε υποβιβασμούς, ο σύλλογος κατάφερε να ανασυγκροτηθεί και να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία το 2018.

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Υπάρχουν ποδοσφαιρικές ομάδες που εκπροσωπούν μία πόλη. Υπάρχουν άλλες που εκφράζουν μία ολόκληρη περιοχή. Και υπάρχει ο ΟΦΗ, ένας σύλλογος που για έναν αιώνα συνδέθηκε με την υπερηφάνεια, την αγωνιστικότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα της Κρήτης.

Στις 25 Νοεμβρίου 1925 ιδρύθηκε στο Ηράκλειο ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου, ο γνωστός σε όλους ΟΦΗ.

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Από τις πρώτες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε χωμάτινα γήπεδα μέχρι τις μεγάλες βραδιές του ελληνικού πρωταθλήματος και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα με τα ασπρόμαυρα έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

Το 2025 συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και στις 25 Νοεμβρίου 2026 γιορτάζει πλέον τα 101 χρόνια της.

Η ίδρυση του 1925 και τα πρώτα βήματα

Το Ηράκλειο του Μεσοπολέμου ήταν μία πόλη που αναπτυσσόταν και αναζητούσε νέες μορφές κοινωνικής και αθλητικής έκφρασης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μία ομάδα νέων ανθρώπων αποφάσισε να δημιουργήσει έναν αθλητικό σύλλογο που θα συγκέντρωνε τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Έτσι γεννήθηκε ο ΟΦΗ.

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Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Οι υποδομές περιορισμένες, τα οικονομικά μέσα ελάχιστα και οι μετακινήσεις εκτός Κρήτης απαιτητικές.

Όμως ο σύλλογος απέκτησε γρήγορα ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία του Ηρακλείου.

Οι ασπρόμαυρες εμφανίσεις έγιναν σταδιακά σύμβολο μίας ομάδας που διεκδικούσε τη θέση της στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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Από το τοπικό ποδόσφαιρο στην Α΄ Εθνική

Η μεταπολεμική περίοδος έφερε νέες προκλήσεις και μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

Ο ΟΦΗ καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις του κρητικού ποδοσφαίρου και άρχισε να διεκδικεί την παρουσία του στις εθνικές κατηγορίες.

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Το 1968 πέτυχε την πρώτη του άνοδο στην Α΄ Εθνική, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

Για το Ηράκλειο ήταν μία ιστορική στιγμή.

Η Κρήτη αποκτούσε μία ομάδα που μπορούσε να αντιμετωπίσει τους ισχυρότερους συλλόγους της χώρας.

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Το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», το ιστορικό «Γεντί Κουλέ», εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και δύσκολες έδρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Η εποχή Ευγένιου Γκέραρντ: Ο ΟΦΗ γίνεται μεγάλη δύναμη

Η σημαντικότερη περίοδος της ιστορίας του ΟΦΗ συνδέθηκε με τον Ολλανδό προπονητή Ευγένιο Γκέραρντ.

Ο Γκέραρντ ανέλαβε την ομάδα το 1985 και παρέμεινε στον πάγκο της μέχρι το 2000.

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Δεκαπέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας, ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Υπό την καθοδήγησή του, ο ΟΦΗ απέκτησε αγωνιστική ταυτότητα, οργάνωση και αυτοπεποίθηση.

Δεν περιοριζόταν πλέον στον στόχο της παραμονής στην κατηγορία.

Διεκδικούσε υψηλές θέσεις, αντιμετώπιζε στα ίσια τους μεγάλους και πραγματοποιούσε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Ο Γκέραρντ δεν έγινε απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής.

Έγινε κομμάτι της ιστορίας και της κοινωνίας της Κρήτης.

1987: Το Κύπελλο Ελλάδας και η μεγαλύτερη στιγμή

Στις 21 Ιουνίου 1987, ο ΟΦΗ έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα της ιστορίας του.

Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αντιμετώπισε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 1-1, τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-1 και κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο τερματοφύλακας Μύρων Σηφάκης αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Το Ηράκλειο πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες που είχε γνωρίσει ποτέ.

Ήταν η στιγμή που ο ΟΦΗ απέδειξε ότι μπορούσε να φτάσει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι ευρωπαϊκές βραδιές που έκαναν την Κρήτη περήφανη

Ο ΟΦΗ δεν περιορίστηκε στις εγχώριες επιτυχίες.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου τού εξασφάλισε την παρουσία στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές στο Κύπελλο UEFA.

Μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές στιγμές ήρθε το 1993, όταν ο ΟΦΗ αντιμετώπισε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά την ήττα με 1-0 στην Ισπανία, η ομάδα του Ηρακλείου πέτυχε μία εντυπωσιακή ανατροπή στην Κρήτη, νικώντας με 2-0.

Το «Γεντί Κουλέ» έζησε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας του.

Η πρόκριση απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό ευρωπαϊκό αντίπαλο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ

Στη μακρά ιστορία του συλλόγου αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα.

Ο Νίκος Νιόπλιας, ο Μύρων Σηφάκης, ο Νίκος Μαχλάς, ο Γιώργος Σαμαράς και πολλοί ακόμη συνέδεσαν το όνομά τους με σημαντικές στιγμές της ομάδας.

Ο Μαχλάς εξελίχθηκε σε διεθνή επιθετικό μεγάλης αξίας, κατακτώντας αργότερα το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι με τη φανέλα της Φίτεσε.

Ο Σαμαράς ακολούθησε σπουδαία διεθνή καριέρα, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στη Μάντσεστερ Σίτι και στη Σέλτικ.

Ο ΟΦΗ απέδειξε ότι μπορούσε όχι μόνο να διεκδικεί τίτλους αλλά και να αναδεικνύει ποδοσφαιριστές διεθνούς επιπέδου.

Οι δύσκολες εποχές και η επιστροφή

Η ιστορία του ΟΦΗ δεν ήταν μόνο επιτυχίες.

Ο σύλλογος αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, που τον οδήγησαν σε αγωνιστική υποχώρηση και περιπέτειες στις μικρότερες κατηγορίες.

Το 2015 αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες χρονιές, όταν η ομάδα αποχώρησε από τη Super League εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων.

Ακολούθησε μία επίπονη προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε τελικά στη μεγάλη κατηγορία το 2018, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο.

Ένας αιώνας ΟΦΗ, ένας αιώνας Κρήτη

Το 2025, ο ΟΦΗ συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ένας αιώνας γεμάτος νίκες, ήττες, τίτλους, απογοητεύσεις, ευρωπαϊκές περιπέτειες και αμέτρητες στιγμές συγκίνησης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ένας αιώνας ιδιαίτερης σχέσης ανάμεσα σε έναν σύλλογο και στους ανθρώπους του.

Ο ΟΦΗ δεν είναι απλώς μία ομάδα που αγωνίζεται στο Ηράκλειο.

Είναι κομμάτι της κοινωνικής και αθλητικής ιστορίας της Κρήτης.

Και κάθε φορά που οι ασπρόμαυρες φανέλες εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, κουβαλούν μαζί τους μία ολόκληρη διαδρομή που ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου 1925.

Μία ιστορία που συνεχίζεται.