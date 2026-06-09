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Μπορεί να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, όμως μέσα στο σπίτι του ο Λιονέλ Μέσι ακολουθεί έναν κανόνα που έχει θέσει η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αργεντινός σταρ αποκάλυψε με χιούμορ ότι δεν του επιτρέπεται να παίζει ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι με τους τρεις γιους του.

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«Η Αντονέλα δεν με αφήνει να παίζω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μέσα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει για όλους στο σπίτι. «Είναι τα παράδοξα της ζωής, έτσι δεν είναι; Ζω από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι», πρόσθεσε γελώντας.

🗣️Messi: " Antonela no me deja jugar al fútbol con mis hijos dentro de casa. Es una ironía, ¿no? 😂 Yo gano la vida con el fútbol, pero no puedo jugar al fútbol dentro de casa." pic.twitter.com/EMBVwbBLPO June 8, 2026

Ο ίδιος εξήγησε ότι η οικογένεια ζει καθημερινά με μια μπάλα στα πόδια, ωστόσο οι… αγώνες μεταφέρονται εκτός σπιτιού, καθώς η Αντονέλα θέλει να αποφεύγονται οι ζημιές και η αναστάτωση στους εσωτερικούς χώρους.

Η αποκάλυψη προκάλεσε χαμόγελα στους φίλους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι είδαν μια πιο ανθρώπινη και καθημερινή πλευρά του παγκόσμιου πρωταθλητή. Άλλωστε, ακόμη και ένας θρύλος του αθλήματος φαίνεται πως δεν μπορεί να παρακάμψει τους οικογενειακούς κανόνες.