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Οι Έλληνες αθλητές συγκέντρωσαν συνολικά έξι μετάλλια, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν χρυσά και τα δύο ασημένια.

Η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Η Μηλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης επικράτησαν στο διπλό μεικτό, σημειώνοντας την πρώτη νίκη στην ιστορία του αγωνίσματος στη διοργάνωση.

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης και ο Νίκος Χωλόπουλος πρόσθεσαν δύο ασημένια μετάλλια για την Ελλάδα στις κατηγορίες του σκιφ ελαφρών βαρών και σκιφ ανδρών αντίστοιχα.

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Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23, που ολοκληρώθηκε στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, με την Ελλάδα να κατακτά συνολικά έξι μετάλλια – τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια – και να τερματίζει στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων.

Η επίδοση αυτή αποτελεί μία από τις κορυφαίες στην ιστορία της ελληνικής κωπηλασίας σε επίπεδο Κ23, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της χώρας ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος.

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Δύο ακόμη χρυσά την τελευταία ημέρα

Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια του Σαββάτου, η ελληνική αποστολή συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και την Κυριακή.

Η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών με χρόνο 7:01.98, υπερασπιζόμενες με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει και το 2025.

Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε από τη Μηλένα Κοντού και τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη, οι οποίοι επικράτησαν στο διπλό μεικτό με χρόνο 6:34.26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του συγκεκριμένου αγωνίσματος σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23. Για τη Μηλένα Κοντού, μάλιστα, ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, μετά την επιτυχία της στο διπλό σκιφ γυναικών.

Δύο ασημένια συμπλήρωσαν την ελληνική συγκομιδή

Στο σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 7:00.62, βελτιώνοντας την περσινή του επίδοση, όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το έκτο ελληνικό μετάλλιο πρόσθεσε ο Νίκος Χωλόπουλος στο σκιφ ανδρών. Ο Έλληνας κωπηλάτης βρισκόταν στην πέμπτη θέση 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με εντυπωσιακή αντεπίθεση κατάφερε να τερματίσει δεύτερος, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 6:58.14.

Τα ελληνικά μετάλλια

🥇 Μπούρκας – Χατζηαυγουστίδης: Δίκωπος άνευ πηδαλιούχου ανδρών

🥇 Μηλένα Κοντού – Ελένη Διαβάτη: Διπλό σκιφ γυναικών

🥇 Πασχαλίνα Μουρατίδου – Γαβριέλα Λιόλιου: Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών

🥇 Μηλένα Κοντού – Κωνσταντίνος Γιαννούλης: Διπλό μεικτό

🥈 Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης: Σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών

🥈 Νίκος Χωλόπουλος: Σκιφ ανδρών

Με απολογισμό τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής κωπηλασίας σε διεθνές επίπεδο.