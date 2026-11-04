Ο Σαλμάν Αλί Άγκα από το Πακιστάν σε αγώνα εντίον της Ινδίας, στο Ντουμπάι, 21 Σεπτεμβρίου 2025/REUTERS/Raghed Waked

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Φρενίτιδα επικρατεί για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κρίκετ που θα διεξαχθεί από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου του 2027 σε Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπια.

Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν 14 ομάδες, με την Αγγλία να εκπροσωπεί την Ευρώπη, την Αυστραλία να έχει κατακτήσει τον προηγούμενο τίτλο το 2023 και συνολικά μέχρι στιγμής υπάρχουν 120 εκατομμύρια αιτήσεις για τους (ατελείωτους) αγώνες που θα διαρκέσουν 50 ημέρες.

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Ωστόσο το ματς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι με διαφορά η αναμέτρηση Ινδία – Πακιστάν που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο «The Wanderers Stadium» του Γιοχάνεσμπουργκ (το γήπεδο χωρητικότητας 34.000 θεατών το οποίο θα φιλοξενήσει και τον τελικό).

Για τον συγκεκριμένο αγώνα, όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές, έχουν ήδη κατατεθεί 8.4 εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ την ίδια ώρα για τον τελικό του τουρνουά τα αντίστοιχα αιτήματα φτάνουν στα 7.8 εκατομμύρια!