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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με εννέα πόντους, αλλά η ισπανική ομάδα ισοφάρισε προσωρινά σε 79-79 λίγο πριν από το τέλος του αγώνα.

Ένα κρίσιμο τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο έδωσε το προβάδισμα στους πράσινους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν επιτυχώς την κατάσταση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Ματίας Λεσόρ ξεχώρισε με 20 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

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Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 85-79 απέναντι στην Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» έφτασαν τις έξι νίκες σε επτά αγωνιστικές, ωστόσο χρειάστηκε να διαχειριστούν ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν από το -9 και ισοφάρισαν σε 79-79 λίγο πριν από το τέλος.

Ο Ματίας Λεσόρ και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έδωσαν σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ενώ το τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο μετά την ισοφάριση της Μπασκόνια αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

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Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά, με τον Χέιζ-Ντέιβις να σημειώνει γρήγορα 10 πόντους και να οδηγεί την ομάδα του στο 13-9. Η Μπασκόνια, όμως, εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων, ισοφάρισε σε 18-18 και πέρασε μπροστά με το τρίποντο του Λόσον, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 20-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Λεσόρ έδωσε ενέργεια κοντά στο καλάθι με δύο εντυπωσιακά καρφώματα, ενώ η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στη EuroLeague πρόσθεσε ακόμη μία επιθετική λύση. Οι «πράσινοι» πήραν προσωρινά διαφορά έξι πόντων, με την ισπανική ομάδα να παραμένει κοντά στο σκορ. Ο Χέιζ-Ντέιβις έφτασε τους 14 πόντους και ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 43-40.

Πήρε διαφορά, αλλά η Μπασκόνια επέστρεψε

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και κατάφεραν να ελέγξουν καλύτερα τον ρυθμό. Η διαφορά έφτασε τους εννέα πόντους, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει την τρίτη περίοδο στο 63-54 και να δείχνει ότι είχε βάλει τις βάσεις για την επικράτηση.

Η Μπασκόνια, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ανέβασε την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο και πλησίασε στο 77-72, μετατρέποντας το φινάλε σε πραγματικό θρίλερ.

Ο Λεσόρ συνέχισε να δίνει λύσεις και έφτασε τους 20 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής. Η Μπασκόνια, όμως, παρέμενε απειλητική, με τον Γιοξίμοβιτς να μειώνει σε 79-75. Ο Λόσον κέρδισε τρεις βολές και ευστόχησε στις δύο, διαμορφώνοντας το 79-77, ενώ λίγο αργότερα ο Φαρίντ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, 79-79, με λιγότερα από 90 δευτερόλεπτα να απομένουν.

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Το τρίποντο του Φρανσίσκο έκρινε το παιχνίδι

Στην πιο κρίσιμη στιγμή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πήρε την επίθεση πάνω του και ευστόχησε σε ένα δύσκολο τρίποντο μετά από στεπ μπακ, δίνοντας προβάδισμα 82-79 στον Παναθηναϊκό. Η άμυνα των «πράσινων» στη συνέχεια αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς δεν επέτρεψε στον Λόσον να βρει τον δρόμο προς το καλάθι.

Ο Γιαμπουσέλε ανέλαβε να δώσει τη χαριστική βολή, ευστοχώντας σε τρίποντο για το 85-79, περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Λόσον έχασε και τις δύο βολές που κέρδισε στη συνέχεια, ενώ η Μπασκόνια δεν κατάφερε να αξιοποιήσει ούτε την τελευταία της προσπάθεια μετά από επιθετικό ριμπάουντ.

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Ο Παναθηναϊκός κράτησε τη διαφορά μέχρι το τέλος και πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη διοργάνωση, παραμένοντας σε τροχιά πρωταγωνιστικού ρόλου στη EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79.

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