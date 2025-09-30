Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να ανεβάσει τον ρυθμό, όμως ο Σορτς υπερέβαλε σε βιαστικές επιλογές και χάθηκαν εύκολες φάσεις. Η Μπάγερν από την πλευρά της έδειξε υπομονή, ο Μάικ σκόραρε με συνέπεια, ενώ ο ευφυής Γιόβιτς κατεύθυνε άψογα το παιχνίδι, φτάνοντας τους Γερμανούς σε προβάδισμα (4-8).

Οι λύσεις των Ρογκαβόπουλου και Χολμς βοήθησαν το «τριφύλλι» να κρατηθεί κοντά, ωστόσο η έλλειψη συνεργασιών ήταν εμφανής. Ο Γκάμπριελ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στη ρακέτα, με τον Γιούρτσεβεν να μην έχει καθαρό μυαλό στην άμυνα και τον Χολμς φορτωμένο με φάουλ. Το πρώτο δεκάλεπτο (23-22) έδειχνε καλό πρόσωπο στο σκοράρισμα, αλλά προβληματική συγκέντρωση πίσω.

Στη δεύτερη περίοδο ο ρυθμός έπεσε, όμως ο Γιούρτσεβεν βρήκε χώρους κοντά στο καλάθι και οι «πράσινοι» κράτησαν μικρό προβάδισμα (29-24). Από την άλλη, οι Ράταν Μέις, Μάικ και Μπάλντουιν πλήγωναν από την περιφέρεια. Ο Άταμαν αναζητούσε ισορροπία, ενώ ο Ναν ανέβαζε στροφές και ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να ευστοχεί από μακριά. Το ΟΑΚΑ πήρε «φωτιά» στο 42-39, πριν το ημίχρονο κλείσει 47-41 χάρη και στην ενέργεια του Σαμοντούροφ.

Με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Μπάγερν απάντησε άμεσα με σερί 0-5, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε πρωταγωνιστή τον Γκραντ. Ο Αμερικανός έβαλε την ομάδα μπροστά, οι άμυνες βγήκαν και το 54-46 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά έως εκείνη τη στιγμή. Ο Ναν συνέχισε να δημιουργεί ρήγματα και στο 60-50 ο Χέρμπερτ αναγκάστηκε να καλέσει τάιμ άουτ. Οι Βαυαροί αντέδρασαν μέσα από τα ριμπάουντ, έφτασαν στο 65-59, αλλά το τρίποντο του Γκραντ έδωσε και πάλι αέρα. Το 68-61 σφράγισε την τρίτη περίοδο.

Στο τελευταίο κομμάτι, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ξανά με μαζεμένους πόντους, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με ενέργεια και σωστές επιλογές. Ο Ναν και ο Γκραντ κράτησαν την ψυχραιμία στην επίθεση, ο Γιούρτσεβεν πήρε κρίσιμα ριμπάουντ και το ματς οδηγήθηκε στο τελικό 87-77 μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-77