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Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και έπιασε ήδη δουλειά στο Κορωπί, με τους «πράσινους» να δημοσιεύουν και σχετικά video με το νέο προπονητή τους.

Με τον Παναθηναϊκός να «τρέχει» το μετεγγραφικό του σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, ο Γιάκομπ Νίστρουπ καλείται να σηκώσει μανίκια πολύ πριν την έναρξη της προετοιμασίας του «τριφυλλιού», με τον ίδιο να εμφανίζεται πάντως ευδιάθετος σε ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Δανός τεχνικός έστειλε έτσι και το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας, αναφέροντας: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, ας έχουμε μία εξαιρετική σεζόν μαζί, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ«.

Ο Νίστρουπ πρόσθεσε μάλιστα και ένα «Πάμε ΠΑΟ» στα ελληνικά.