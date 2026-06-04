Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αρκετά έντονα είναι τα παράπονα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την διαιτησία στον πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό καθώς οι «πράσινοι» φωνάζουν για μια σειρά αποφάσεων, με αποκορύφωμα το φάουλ που χρεώθηκε στο Ναν στο τελευταίο λεπτό και που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω των social media παρουσίασε 18 φάσεις στις οποίες θεώρησε ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Στο βίντεο εντοπίζονται αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις με πρωταγωνιστές τους Σορτς, Λεσόρ, Μήτογλου, Φουρνιέ και ορισμένα «σφυρίγματα» για τα οποία ο Παναθηναϊκός «φωνάζει».

Advertisement

Advertisement

Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται η λεζάντα «τα σχόλια δικά σας». Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ με την λεζάντα «δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο».