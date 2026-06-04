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Αρκετά έντονες είναι οι διαμαρτυρίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την διαιτησία στο game 1 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς οι «πράσινοι» φωνάζουν για μια σειρά αποφάσεων, με αποκορύφωμα το φάουλ που χρεώθηκε στο Ναν στο τελευταίο λεπτό και που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Πιο συγκεκριμένα, στα 44 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε και με το σκορ στο 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν φάουλ σε μία προσπάθεια του Φουρνιέ να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Ναν, αλλά η εν λόγω απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις.

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«Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, μία ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο διαιτησίας», ανέφερε σε στόρι στον λογαριασμό του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε νέα ιστορία στο Instagram, σχολιάζοντας «εγώ αντιαθλητικό πάντως το είδα».

Instagram/dpg7000

Ανακοίνωση με αιχμές ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αφήνοντας αιχμές για την αντιμετώπιση που είχε η ομάδα στον αγώνα της Τετάρτης (3/6) στο ΣΕΦ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε εκνευρισμένος από την συνέντευξη Τύπου, καθώς στάθηκε στην διαφορά των βολών που εκτέλεσαν οι δύο ομάδες.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.

Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την Κρατική Τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας.

Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας.

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Άραγε η Κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κωφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια;

Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ ως κατεστημένο, τί έχουν να πουν για τη νυν διοίκηση η οποία εξελέγη με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του Πρωταθλήματος με την ανοχή του Κράτους;

Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος θα κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που οφείλουμε στην Ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού Μπάσκετ.

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ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;».

Απάντηση με screenshot οι Πειραιώτες

Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media ένα σκρινσοτ από την επαφή που έχει το χέρι του Ναν με αυτό του Φουρνιέ, μαζί και με ένα βίντεο από την επίμαχη φάση, το οποίο παίζει σε αργή κίνηση.

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Με αυτόν τον τρόπο οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι διαφωνούν πλήρως με τις διαμαρτυρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού και στην λεζάντα έγραψαν χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…».

Το φάουλ που χρεώθηκε στο Ναν:

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Ο Φουρνιέ ευστόχησε στην συνέχεια στις δύο βολές που εκτέλεσε, κάνοντας το 77-73 στα 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακολούθως ο Ναν αστόχησε στα 40 δευτερόλεπτα και ο Γουόκαπ πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο για το 80-73. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Όσμαν (80-76), ο Γουόκαπ με νέες βολές έκανε το 82-76 στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Μήτογλου αστόχησε στο φινάλε και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο ήταν ο μεγάλος νικητής στον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.

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