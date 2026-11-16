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Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιστροφή φιλάθλων από εκδρομή στη Βέροια, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε συγκρούστηκε με οδοστρωτήρα έξω από την Κατερίνη.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του και ο φίλαθλος Γιώργος Κοσκορός, για τον οποίο η ομάδα δεν κατόρθωσε να εντοπίσει συγγενικά πρόσωπα.

Η ΠΑΕ εντόπισε στον Καναδά την αδελφή του Δημήτρη Σαραντάκη, στην οποία παρέδωσε μια φανέλα της ομάδας ως ελάχιστο φόρο τιμής.

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ενός από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη χρονικά εκδρομή στα αθλητικά χρονικά.

Πριν από 60 χρόνια, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κατά την επιστροφή τους από την εκδρομή στη Βέροια συγκρούστηκε, έξω από την Κατερίνη, με οδοστρωτήρα. Από την σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, το λεωφορείο ανετράπη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων, του Γιώργου Κοσκορού και του Δημήτρη Σαραντάκη.

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Ο Σαραντάκης υπήρξε εκ των ιδρυτών της Θύρας 13. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατάφερε να εντοπίσει συγγενικό πρόσωπο του στον Καναδά, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό με την περίπτωση του Γιώργου Κοσκορού, του οποίου συγγενής α’ βαθμού δεν βρέθηκε από τους πράσινους.

Η πράσινη ΠΑΕ παρέδωσε στην αδελφή του Δημήτρη Σαραντάκη, την κα Παναγιώτα Σαραντάκη Απέργη, μία φανέλα της ομάδας.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 27 Νοεμβρίου 1966, κατά τη διάρκεια εκδρομής της Θύρας 13, η οποία κατεγράφη ιστορικά ως η πρώτη στα ελληνικά αθλητικά χρονικά.

Συγκεκριμένα, πριν από 60 χρόνια, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κατά την επιστροφή τους από την εκδρομή στη Βέροια συγκρούστηκε, έξω από την Κατερίνη, με οδοστρωτήρα.

Από την σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, το λεωφορείο ανετράπη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων, του Γιώργου Κοσκορού και του Δημήτρη Σαραντάκη.

Ο πρώτος ήταν γνωστός ως “ο Παναθηναϊκάκιας” και ο δεύτερος, ανθοπώλης στο επάγγελμα, υπήρξε εκ των ιδρυτών της Θύρας 13, καθώς κι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της.

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Έπειτα από έρευνα αρκετών εβδομάδων και με την σπουδαία βοήθεια και συμμετοχή απλών φίλων της ομάδας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατάφερε να εντοπίσει συγγενικό πρόσωπο του Δημήτρη Σαραντάκη στον Καναδά. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό με την περίπτωση του Γιώργου Κοσκορού, του οποίου συγγενής α’ βαθμού δεν βρέθηκε.

Έτσι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρέδωσε στην αδελφή του Δημήτρη Σαραντάκη, την κα Παναγιώτα Σαραντάκη Απέργη, μία φανέλα της ομάδας.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, μέσα από την οποία ο Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει την μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα και αποτέλεσε κομμάτι της Ιστορίας του.

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Μια φανέλα, ως το ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και σεβασμού, αλλά κι ως ένας διαχρονικός φόρος τιμής στην μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος θα παραμένει για πάντα συνδεδεμένος με την Ιστορία και την οικογένεια του Συλλόγου.

Δημήτρης Σαραντάκης. Παναθηναϊκός. Θύρα 13.»

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