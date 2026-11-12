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Σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία για το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό προχώρησε ο Παναθηναϊκός, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία της Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας της νέας έδρας του. Η συμφωνία έχει διάρκεια επτά ετών και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το οικονομικό της αντικείμενο ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Το deal ολοκληρώθηκε από τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργο Σταθόπουλο, και την ομάδα του. Οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ η συμφωνία φέρεται να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στον τομέα των δικαιωμάτων εμπορικής ονομασίας γηπέδων.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό μέγεθος της συμφωνίας ξεπερνά σημαντικά αντίστοιχα εμπορικά deals, δημιουργώντας μια νέα και σημαντική πηγή εσόδων για τον σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το deal περιλαμβάνει 50 εκατ. ευρώ σε σταθερά ποσά για τα πρώτα 7 χρόνια, και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το σύνολο στα 53 εκατ. ευρώ. Τα σταθερά ποσά μόνο βγάζουν πάνω από 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, και με τα μπόνους ο ετήσιος μέσος όρος φτάνει τα 7.5 εκατ.

Παναθηναϊκός: Η Novibet στρατηγικός εμπορικός συνεργάτης

Στο πλαίσιο της επταετούς συνεργασίας, η Novibet αναλαμβάνει τον ρόλο του στρατηγικού εμπορικού συνεργάτη του Παναθηναϊκού, συνδέοντας το όνομά της με τη νέα εποχή του συλλόγου και τη μελλοντική του έδρα στον Βοτανικό.

Το νέο γήπεδο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα της εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης του «Τριφυλλιού» τα επόμενα χρόνια, με τη συμφωνία για τα δικαιώματα ονομασίας να ενισχύει τις προοπτικές αξιοποίησής του.