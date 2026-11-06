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Την απόφαση να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ, με την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος χλοοτάπητα, έλαβαν οι διοικούντες την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Με παρέμβαση του ιδιοκτήτη, Γιάννη Αλαφούζου και με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καλύπτει το σύνολο της δαπάνης, οι σχετικές εργασίες θα αρχίσουν άμεσα, αξιοποιώντας τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες, και θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία του εξωτερικού.

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Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τη FIFA και την UEFA.

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη φέρει εις πέρας την πλήρη αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις τρεις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, προχωρώντας σε εργασίες αποκατάστασης του υποστρώματος και στην τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα από την Ολλανδία. Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κατέστη δυνατή η διεξαγωγή πέντε αγώνων στο ΟΑΚΑ.

Η νέα παρέμβαση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του αγωνιστικού χώρου, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος του Παναθηναϊκού σε τρεις διοργανώσεις, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.