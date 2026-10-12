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«Φωτιά» έβαλε στο Telekom Center Athens, ο A$AP Rosky, χαρίζοντας ένα μουσικό υπερθέαμα γεμάτο ενέργεια, εντυπωσιακές εικόνες και εκπλήξεις. Ο διεθνούς φήμη ράπερ τραγούδησε το βράδυ της Κυριακής (11.10.2026) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας του Don’t Be Dumb World Tour.

Το εντυπωσιακό σόου του A$AP Rosky

Το βράδυ της Κυριακής πολλοί από όσους βρέθηκαν στο Telekom Center, δημοσίευσαν εικόνες και βίντεο από το εντυπωσιακό σόου που είχε προετοιμάσει ο ράπερ για την ελληνική πρωτεύουσα. Ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ο A$AP Rosky έβαλε «φωτιά» στη συναυλία.

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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η είσοδός, καθώς ο καλλιτέχνης «προσγειώθηκε» στη σκηνή από ένα ελικόπτερο που βρισκόταν στο ταβάνι του γηπέδου. Ο ίδιος ο ράπερ αναδημοσίευσε stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram λίγο μετά το τέλος του live.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν όταν θαυμάστριες πέταξαν γυναικεία εσώρουχα στη σκηνή, προσθέτοντας ακόμη ένα απρόσμενο στιγμιότυπο σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και εκπλήξεις.

Επιπλέον, ιδιαίτερα θετική αίσθηση άφησε το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης συνεργάστηκε με Έλληνες χορευτές επί σκηνής, χαρίζοντας ευχάριστες στιγμές στους θεατές.

♬ original sound – Angelos Petrou @angelospetrou O A$AP Rocky στη συναυλία του σήμερα στην Αθήνα (11/10) επέλεξε και χορευτές από Ελλάδα να είναι πάνω στη σκηνή μαζί του. Δεν μιλάμε αρκετά για τους χορευτές που κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα! #asap

Ποιος είναι ο ράπερ

Ο A$AP Rosky είναι τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός, ευρέως γνωστός για τη μουσική του που αναμιγνύει διάφορα είδη, τη χαρακτηριστική αισθητική του «cloud rap» και την τεράστια επίδρασή του στην παγκόσμια μόδα και τον πολιτισμό.

Τα βασικά σημεία της καριέρας και του ιστορικού του περιλαμβάνουν: Η μουσική και το A$AP Mob: Υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα από το συγκρότημα χιπ-χοπ A$AP Mob (το οποίο σημαίνει «Always Strive and Prosper» – «Πάντα να προσπαθείς και να ευημερείς»).

Έκανε το μεγάλο άλμα στη mainstream σκηνή με τη viral διαρροή του single του «Peso» το 2011 και το πολυβραβευμένο mixtape του Live. Love. A$AP. Το single του A$AP, του 2012, «Fukin’ Problems» σε συνεργασία με τους Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar, σηματοδότησε την πρώτη του συμμετοχή στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στην θέση 8. Επίσης, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού στα 56α Ετήσια Βραβεία Grammy και προηγήθηκε του πρώτου του άλμπουμ στούντιο, Long. Live. A$AP (2013).

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Εκτός από τη μουσική, διευθύνει μια δημιουργική εταιρεία με την ονομασία AWGE, η οποία γεφυρώνει το χιπ-χοπ με την υψηλή μόδα, τις εικαστικές τέχνες και τις παγκόσμιες εμπορικές καμπάνιες.

Ο Rocky θεωρείται μία από τις πιο στιλάτες προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, συνεργάζεται με πολυτελείς μάρκες όπως οι Gucci, Dior και Calvin Klein και καθορίζει τακτικά τις τάσεις σε εκδηλώσεις όπως το Met Gala.

Στις 19 Μαΐου 2021, ο A$AP Rosky αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο GQ ότι είναι σε σχέση με την πασίγνωστη τραγουδίστρια και επιχειρηματία Rihanna, περιγράφοντάς την ως «τον έρωτα της ζωής μου».

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Ο 37χρονος είχε εμφανιστεί στο παρελθόν ως opening act στην περιοδεία Diamonds World Tour της Rihanna το 2013. Ένα χρόνο μετά την επισημοποίηση της σχέση τους, η Rihanna γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Έναν χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο ημίχρονο του Super Bowl LVII.

Τέλος, το ζευγάρι αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της σταρ στο Met Gala του 2025. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, γεννήθηκε το τρίτο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

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