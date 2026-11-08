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Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο πεντηκοστό έκτο λεπτό με τον Ντέσερς, μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου και λάθος της αντίπαλης άμυνας.

Η ανατροπή για τους φιλοξενούμενους ολοκληρώθηκε στα τελευταία λεπτά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια έπειτα από παρέμβαση του διαιτητή.

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας υψηλό ρυθμό μέχρι το τελικό σφύριγμα.

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Ο Παναθηναϊκός έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Καυτανζόγλειο, επικρατώντας με 2-1 του μαχητικού Ηρακλή, χάρη σε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, παίρνοντας ένα ιδιαίτερα πολύτιμο τρίποντο.

Ο Ηρακλής μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 17ο λεπτό. Ο Λόπεθ εκτέλεσε φάουλ από την αριστερή πλευρά, ο Βούρος πήρε την πρώτη πάσα στο δεύτερο δοκάρι και γύρισε την μπάλα προς τον Μαρκές, ο οποίος από κοντινή απόσταση και προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο δυσκολεύτηκε να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Γηραιό να διατηρεί το προβάδισμα.

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Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του και έδειξε μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει. Στο 48’, ο Λουζά δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, όμως ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε καρπούς στο 56ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και, μετά από λάθος του Ρος, ο Ντέσερς βρέθηκε σε θέση βολής και ισοφάρισε σε 1-1.

Η ισοφάριση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ της νίκης. Στο 64’, ο Σίλβα απείλησε για τον Ηρακλή, με την πρώτη του προσπάθεια να σταματά στον Τεττέη και τη δεύτερη να καταλήγει πάνω από την εστία του Πένια. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε ένα λεπτό αργότερα, όταν ο Πίνια παρενέβη την τελευταία στιγμή, απομακρύνοντας την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και στο 70’ ο Ηρακλής άγγιξε ξανά το προβάδισμα. Ο Μπαρθένας μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και επιχείρησε το γύρισμα, όμως ο Πένια ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες συνέχισαν να αναζητούν το γκολ, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο πλησίαζε το τέλος.

Η λύση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στα τελευταία λεπτά, σε μια φάση που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Ραστόντερ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζούλεβιτς και, έπειτα από on-field review, ο διαιτητής Ευαγγέλου υπέδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους «πράσινους».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη, σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό, αρκετές ευκαιρίες και δραματικό φινάλε.