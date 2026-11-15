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Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν χωρίς σέντερ στο ρόστερ τους και διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης μπροστά στους φιλάθλους τους.

Ο Ναν ξεχώρισε για τους νικητές με 11 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Καμπερίδης σημείωσε 12 πόντους για την ομάδα της Ρόδου.

Παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη νίκη και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 78-73 τον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της GBL έχοντας αρκετούς πρωταγωνιστές, χωρίς όμως κάποιος να ξεχωρίζει. Οι Ροδίτες μείωσαν το σκορ στο φινάλε του αγώνα.

Η έκτη νίκη του Παναθηναϊκού στη GBL ήρθε απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου στην επιστροφή των πράσινων φιλάθλων στις εξέδρες, μιας και ολοκληρώθηκε η τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών για όσα συνέβησαν στους περσινούς τελικούς της διοργάνωσης.

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Το τριφύλλι αγωνίστηκε χωρίς σέντερ στο ματς, καθώς ο Λεσόρ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων και ο Φαλ δεν είναι στη λίστα για τη GBL, με αποτέλεσμα τα κοντά σχήματα με τον Μήτογλου κυρίως στο «5» να κυριαρχούν στο T- Center.

Οι Ροδίτες έτρεξαν ένα σερί 25-12 στο φινάλε του αγώνα για να διαμορφωθεί το τελικό 78-73, με τους πράσινους να έχουν χαλαρώσει πριν την εκτός έδρας «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί. Το τριφύλλι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης είχε άνετο προβάδισμα με αποστάσεις ασφαλείας και γι’ αυτό δεν αγχώθηκε παρά το ξέσπασμα των φιλοξενούμενων.

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους στην επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, ενώ κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ναν με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εντυπωσιακές φάσεις χάρισε ο Σλούκας καθώς μοίραζε ασταμάτητα ασίστ με κάθε τρόπο. Ο αρχηγός των πρασίνων ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 τελικές πάσες και 6 πόντους.

Για τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Μάντζον, Στίβενσονκαι Γουίλις με 11 πόντους, ενώ ο Καμπερίδης έβαλε 12 για να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Οι πράσινοι ανέβηκαν στη 2η θέση της βαθμολογίας έχοντας παιχνίδι περισσότερο με ρεκόρ 6-1, ενώ ο Κολοσσός είναι 7ος με ρεκόρ 3-4.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-73.

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Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Μωραΐτης (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σλούκας 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπόνγκα 7 (2/3 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (7 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Φρανσίσκο 7, Χέιζ-Ντέιβις 4 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 14 (0/4 τρίποντα), Κουζέλογλου 2 (0/5 σουτ), Ναν 11 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιαμπουσέλε 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Γουίλις 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μάνιον 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Άπσον (3 ριμπάουντ), Καμπερίδης 12 (2/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κρούζερ 9 (0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τσιακμάς 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Στίβενσον 11 (5/11 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μπαρνέτ 6 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Ομπράντοβιτς: «Ο Σλούκας μας δίνει έξτρα ποιότητα, είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε»

Με το σκορ του αγώνα να μην αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη λήξη, έδωσε τα εύσημα στον Κώστα Σλούκα για την παρουσία του στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, με τον Σέρβο προπονητή να κάνει ειδική αναφορά και στους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περίεργο να σας πω ότι μετά από το ματς της Παρασκευής, το να παίζεις ξανά το μεσημέρι της Κυριακής είναι εύκολο. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε για 35′ απέναντι σε μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, που ξέρει να αγωνίζεται καλά και να κινείται καλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κάποιου είδους σχόλιο για το τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.

Είναι επίσης σημαντικό ότι έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος μετά από τόσες ημέρες και αν δείτε τη στατιστική, πήρε τα περισσότερα λεπτά από όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν οι παίκτες μου, πραγματικά, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία 5′.

Και θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην άμυνα του Καλαϊτζάκη, γιατί είναι ξεχωριστή και χαίρομαι πολύ για εκείνον. Κάτι ακόμα εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι ο Σλούκας βρήκε ρυθμό. Είναι πολύ κομβικός για την ομάδα. Σήμερα είχε 7 ασίστ. Η παρουσία του στο παρκέ μας δίνει έξτρα ποιότητα.

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Είναι προφανές ότι προσπαθήσαμε να μοιράσουμε τα λεπτά, γιατί αύριο μετά την προπόνηση θα ταξιδέψουμε στην Μπολόνια για το ματς της Τρίτης. Μετά θα πάμε στη Λιθουανία. Το Σάββατο έχουμε ξανά ματς εδώ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε προσπαθούμε να μοιράζουμε τον χρόνο με γνώμονα πάντα το καλύτερο για την ομάδα».