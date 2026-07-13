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Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη βούλα είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ως δανεικός απο τη Λέστερ, καθώς πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά του τεστ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» για τη νέα σεζόν.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό γι’ αυτό μετά τα ιατρικά τεστ που έκανε στην Ιταλία πέρασε και νέο εκτεταμένο έλεγχο από τον Παναθηναϊκό για να μην υπάρχει ρίσκο με την κατάστασή του.

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Ο 23χρονος αριστερός μπακ θα πρέπει να λογίζεται παίκτης του Παναθηναϊκού για να κάνει ντουέτο με τον Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της πράσινης άμυνας και απομένει μόνο η ανακοίνωση του δανεισμού του από τη Λέστερ, που πιθανότατα θα γίνει μέσα στην ημέρα (13/07/26).

Στο συμβόλαιό του θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια από τον Παναθηναϊκό αν καταφέρει να αγωνιστεί σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στην περίπτωση του Ζαρουρί.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ήταν ο πρώτος στόχος του Τζέικομπ Νίστρουπ και οι πράσινοι έκαναν πράξη την επιθυμία του προπονητή τους, αφού ο Δανός ολοκλήρωσε με επιτυχία τα εξονυχιστικά ιατρικά τεστ.

Έχει φορέσει 18 φορές τη φανέλα της Εθνικής του ομάδας, ενώ έχει κάνει καλές σεζόν στην Κοπεγχάγη και στην Μπολόνια. Παράλληλα έχει και μία γεμάτη σεζόν με 30 ματς στην Premier League με τη Λέστερ. Την περσινή σεζόν οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να παίξει σε περισσότερα από 6 ματς συνολικά.