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Η Αργεντινή ξεπέρασε το εμπόδιο της Ελβετίας στην παράταση, όπως συνηθίζει στο Μουντιάλ, και θα κοντραριστεί με την Αγγλία στα ημιτελικά της διοργάνωσης (15/07/26, 22:00) με τον Μέσι και τους συμπαίκτες του να γιορτάζουν στα αποδυτήρια την πρόκριση.

Με συνθήματα και τραγούδια πανηγύρισαν οι παίκτες της Αργεντινής την πρόκριση επί της Ελβετίας. Άπαντες αγκαλιασμένοι και οι περισσότεροι χωρίς μπλούζα τραγούδησαν για τη χώρα της στην προσπάθεια να αγωνιστεί και πάλι στον τελικό του Μουντιάλ.

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🎶🇦🇷 Party time in Argentina dressing room. pic.twitter.com/gjlBZmAiRU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Η Αργεντινή έχει τρεις σερί προκρίσεις στην παράταση κάτι που δεδομένα κάνει τους παίκτες να έχουν πιο έντονα συναισθήματα μετά τη λήξη ενός ματς, αλλά βέβαια φέρνει και κόπωση στα πόδια, αλλά αυτό μένει να φανεί αν θα τους σταθεί εμπόδιο στο δρόμο για τον τελικό.

Για να βρεθούν ξανά στο μεγάλο τελικό θα πρέπει να αποκλείσουν την Αγγλία στον ημιτελικό της Τετάρτης 15 Ιουλίου (22:00).