Όπως ο Ολυμπιακός που κληρώθηκε ξανά με την Λεβερκούζεν για τα playoff του Champions League, έτσι και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο γνώριμους αντίπαλους στα playoff του Europa League, καθώς κληρώθηκαν με Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα.

Η knock out φάση του Europa League θα λάβει χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να υποδέχεται στην Τούμπα την Θέλτα στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η ρεβάνς στην Ισπανία.

Advertisement

Advertisement

Ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Θέλτα για την 2η αγωνιστική του Europa League και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 0-1 με το γκολ του Γιακουμάκη έχασε τελικά 3-1 σε ένα παιχνίδι που είχε δείξει αρκετά καλό πρόσωπο.

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είχε υποδεχτεί την Βικτόρια Πλζεν τον Δεκέμβριο στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που είχε χάσει αρκετές ευκαιρίες, παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο ημίχρονο, με τους Τσέχουν να παίρνουν τελικά την «λευκή» ισοπαλία. Το πρώτο ματς για τα playoff του Europa League θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 26 του ίδιου μήνα.