ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν τα κατάφεραν σε Conference και Europa League, χάνοντας από Τσέλιε και Θέλτα αντίστοιχα. Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκαν στους αγώνες που έδωσαν σε Τσεχία και Ισπανία, ωστόσο η Τσέλιε επικράτησε της ΑΕΚ με 3-1, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος έκανε χατ τρικ, ενώ η Θέλτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1, ολοκληρώνοντας μία επική ανατροπή.

Η ΑΕΚ έπιασε στον ύπνο την Τσέλιε αλλά η συνέχεια δεν ήταν παρόμοια

Στο παιχνίδι της με την Τσέλιε, η ΑΕΚ έκανε την ιδανική αρχή στην αναμέτρηση, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Μόλις στο 7′ η ΑΕΚ αιφνιδίασε την Τσέλιε και έκανε το 1-0 με σκόρερ τον Κουτέσα. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάριν, η μπάλα πήγε στον Κουτέσα και το σουτ που επιχείρησε άλλαξε πορεία, βρίσκοντας στον Νιέτο, με τον «δικέφαλο» να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα.

Στη συνέχεια η Τσέλιε πίεσε για την ισοφάριση. Αρχικά, το γύρισμα του Στουρμ από αριστερά βρήκε πάνω στον Ρότα και λίγο έλειψε να καταλήξει στην εστία του Στρακόσια (20′). Στο αμέσως επόμενο λεπτό, το δυνατό σουτ του Ιοσίφοφ έξω από την περιοχή βρήκε στον Μουκουντί και πέρασε ελάχιστα έξω, καταλήγοντας κόρνερ.

Οι Τσέχοι συνέχισαν να ασκούν πίεση στον «δικέφαλο» με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να πέφτει και να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ιοσίφοφ έξω από την περιοχή (24′). Με νέα επέμβαση, ο Στρακόσια απομάκρυνε σε νέο κόρνερ το δυνατό σουτ του Ιοσίφοφ (24′).

Ο «δικέφαλος» κυνήγησε το δεύτερο γκολ με τον Γιόβιτς και τον Ελίασον, ωστόσο η Τσέλιε έπιασε στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ, με την μπάλα να στρώνεται στον Κοβάσεβιτς, ο οποίος με ένα ιδανικό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 (34′).

Ανατροπή για την Τσέλιε, χατ τρικ ο Κοβάσεβιτς

Οι Τσέχοι έφεραν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στην πρώτη μεγάλη φάση σε εκείνο το σημείο, η Τσέλιε έκανε την απόλυτη ανατροπή. Ο Κοβάσεβιτς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, πήρε το «ριμπάουντ» έπειτα από ένα σουτ που έγινε και σκόραρε από κοντά, κάνοντας το 2-1 (55′).

Η ΑΕΚ προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια και απείλησε με τον Κουτέσα στο 63′. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ δέχτηκε την πάσα του Μάνταλου, ωστόσο το σουτ που έκανε με το αριστερό απέκρουσε με δυσκολία ο τερματοφύλακας της Τσέλιε.

Στη συνέχεια όμως ο Κοβάσεβιτς βρέθηκε ξανά στην κατάλληλη θέση και σκόραρε από κοντά, κάνοντας το 3-1 και πετυχαίνοντας χατ τρικ (80′). Οι Τσέχοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την κακή κυκλοφορία από τους παίκτες της ΑΕΚ, έκλεψαν την λάθος πάσα του Πινέδα και βρήκαν σε ανισορροπία την άμυνα του «δικέφαλου», βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες της ΑΕΚ για ισοφάριση.

Τσέλιε (Αλμπέρτο Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέγκερ, Τουτισκίνας, Χερκα (Ντάνιελ), Κβέσιτς (Αβντιλι), Λισακόβιχ (Κότνικ), Στουρμ (Πόζεγκ), Ιοσίφοφ, Κοβάσεβιτς (Ποπλάτνικ)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Γκατσίνοβιτς), Ελιάσον (Μάνταλος), Πινέδα, Γκρούχιτς (Πιερό), Κουτέσα (Πενράις), Μάριν (Κοιτά), Γιόβιτς

Το προσπάθησε ο ΠΑΟΚ αλλά η Θέλτα ήταν ανώτερη

Ο ΠΑΟΚ μπήκε εξαρχής με αμυντικό προσανατολισμό στο παιχνίδι, όπως αναμενόταν άλλωστε, καθώς η Θέλτα είναι μια ιδιαίτερα ικανή ομάδα με την μπάλα στα πόδια. Πράγματι, η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα έγινε στο 17′ όταν ο Μάρκος Αλόνσο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και έκανε από κοντά προβολή στην μπάλα, με τον Παβλένκα να βρίσκεται στη σωστή θέση και να αποκρούει δύσκολα.

«Πάγωσε» το Μπαλαΐδος ο ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη – Ισοφάρισε η Θέλτα πριν το ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ «πάγωσε» το Μπαλαΐδος και κόντρα στη ροή της αναμέτρησης έκανε το 1-0 με τον Γιακουμάκη (38′). Ο «δικέφαλος του Βορρά» πίεσε ψηλά, με τον Κωνσταντέλια να κλέβει την μπάλα και να σουτάρει με δύναμη στην εστία της Θέλτα. Σε πρώτο χρόνο ο Ραντού απέκρουσε, ωστόσο ο Γιακουμάκης ήταν σε καλή θέση και σκόραρε από κοντά, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν την άμυνα του ΠΑΟΚ, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης και τα κατάφεραν λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Μινγκέθα έκανε μια ωραία σέντρα από αριστερά, με την μπάλα να φτάνει στον Ιάγο Άσπας και τον Ισπανό να πιάνει μια ξερή κεφαλιά, κερδίζοντας τον Παβλένκα για το 1-1.

Ολική ανατροπή η Θέλτα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ

Η ισπανική ομάδα αντέδρασε άμεσα και όχι μόνο αρκέστηκε στο γκολ ισοφάρισης του Άσπας, αλλά έκανε την απόλυτη ανατροπή. Ο Παβλένκα έβγαλε εντυπωσιακά το σουτ του Σβέντμπεργκ, ωστόσο ο Μπόρχα Ιγκλέσιας μάζεψε το ριμπάουντ και με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία έκανε το 2-1 για την Θέλτα.

Ωστόσο οι Ισπανοί δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 70′ ο Σβέντμπεργκ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, τσίμπησε άψογα την μπάλα και κέρδισε τον Παβλένκα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 της Θέλτα. Η φάση εξετάστηκε από το VAR, αλλά όπως αποδείχθηκε ο Σβέντμπεργκ καλυπτόταν οριακά από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε την Θέλτα, ωστόσο το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ (63′). Συνολικά, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε αρκετά, κόντρα σε μία ανώτερη ομάδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Προηγήθηκε κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, αλλά το γκολ της ισοφάρισης έγινε σε ένα κομβικό σημείο, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να μην καταφέρνει τελικά να αντιδράσει και να δέχεται την πρώτη του ήττα στην διοργάνωση.

Θέλτα (Κλαούντιο Γκιράλδες): Ραντού, Φερνάντεζ, Σταρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα, Ροντρίγκεθ, Μοριμπα, Μινγκέθα (Ντομίνγκεθ), Άσπας (Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (Γιουντκλά), Σβέντμπεργκ (Ντουράν)

ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βόλιακο (Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (Μειτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (Τάισον), Ντεσπόντοφ (Ζίφκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (Τσάλοφ)

