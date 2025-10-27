Το χθεσινό (26/10) «Κλάσικο» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα το θυμούνται για αρκετό καιρό ακόμα οι Ισπανοί φίλαθλοι, αλλά και ο Λαμίν Γιαμάλ, όχι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος, που σίγουρα είχε να προσφέρει θέαμα και ωραίες φάσεις, όσο για την ένταση που «σημάδεψε» το παιχνίδι στο φινάλε, ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Ήδη, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, το κλίμα «μύριζε μπαρούτι», με τους παίκτες των «μερένχες» να ψάχνουν αφορμή για να τα βάλουν με τον Γιαμάλ, τον 18χρονο ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, ο οποίος δύο μέρες νωρίτερα είχε σχολιάσει για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ ότι «κλέβουν και μετά παραπονιούνται».

Ο Ορελιέν Τσουαμενί της Ρεάλ, απάντησε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι ο Γιαμάλ «είναι μόνο λόγια», ενώ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, ο Βινίσιους είχε έναν σύντομο διάλογο με τον 18χρονο αστέρα της Μπαρτσελόνα, λέγοντάς του ότι το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να γυρίζει την μπάλα πίσω στους αμυντικούς.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 Behind the Scenes |



Yamal: I didn’t understand you



Vinicius: you Just pass it back 😂

pic.twitter.com/dZzsLUkJ9g October 26, 2025

Γενικότερα, το σχόλιο του Γιαμάλ «άναψε φωτιές» στην Ισπανία και μάλιστα σε ένα περίεργο χρονικό σημείο. Η ατάκα του νεαρού ποδοσφαιριστή ήρθε λίγες μέρες μετά από την εντός έδρας επικράτηση της Μπαρτσελόνα επί του Ολυμπιακού για το Champions League, με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν κάνει viral την απίστευτη αποβολή του Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μια διαιτητική απόφαση που επισκίασε την σπουδαία αναμέτρηση των Πειραιωτών.

Στο χθεσινό «Κλάσικο», οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ έλεγαν συχνά στον Γιαμάλ ότι «μιλάει πολύ» και κάπως έτσι άρχισαν τα «παρατράγουδα» στο φινάλε. Βίντεο από τις κερκίδες δείχνει μια λογομαχία ανάμεσα σε Καρβαχάλ και Γιαμάλ.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ απομακρύνθηκε από το σημείο, λέγοντας κάτι στον Γιαμάλ. Εκείνος, πήγε να του ζητήσει τον λόγο εκνευρισμένος, με τον Καμαβινγκά να πέφτει πάνω του με δύναμη για να μην φτάσει προς το μέρος του.

🚨 #ULTIMAHORA Carvajal reprime a Lamine Yamal por hablar mucho y casi se enganchan Vinicius y el jugador del Barça. pic.twitter.com/G9M4sNN7D6 October 26, 2025

Ο Φερμίν Λόπεθ έσπευσε να υπερασπιστεί τον Γιαμάλ, στο σημείο όρμησε και ο Κουρτουά, ενώ τότε εμφανίστηκε και ο Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο να βγαίνει εκτός εαυτού με τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Αμέσως έπεσαν όλοι πάνω στον Βινίσιους για να τον σταματήσουν, καθώς ο Γιαμάλ του έκανε νόημα ότι θα τα πουν εκτός γηπέδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βινίσιους ήταν ήδη εκνευρισμένος από πριν, καθώς έγινε νωρίς αλλαγή από τον προπονητή του. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ, αποχωρώντας από το γήπεδο γκρίνιαζε συνεχώς, δηλώνοντας την αντίθεσή του για την απόφαση να γίνει αλλαγή. Στην συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια και δεν έκατσε στον πάγκο με τους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, η AS αποκάλυψε ότι ο Βινίσιους, κατά την αλλαγή του φέρεται να είπε: «Εγώ; Εγώ (θα γίνω αλλαγή);» και ο Τσάβι Αλόνσο απάντησε «Έλα, βγες γρήγορα μ@@@@α». Εκείνη την στιγμή ο Βινίσιους κοίταξε ψηλά και είπε «Άντε γ@@@@@υ», συνεχίζοντας μονολογώντας: «Φεύγω από την ομάδα. Καλύτερα να φύγω».

Vinicius demostrando, una vez más, el señorío que tiene 🤣🤣pic.twitter.com/8wa8qvQLBX — Klaire (@ThisIsUs_oo) October 26, 2025

