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Ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποστήριξε πως αν επανεκλεγεί πρόεδρος θα φέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης ένα πολύ μεγάλο όνομα με πρόταση αξίας 150κατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την AS ο παίκτης είναι ο Μάικ Ολίσε. Ο Πέρεθ έχει αποφασίσει να καταβάλει στο τεράστιο ποσό στην Μπάγερν Μονάχου και να πάρει τον 24χρονο μεσοεπιθετικό που έκανε συγκλονιστική σεζόν.

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Το ισπανικό Μέσο τονίζει ότι η μεταγραφή θα γίνει την Πέμπτη11 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή 07/06.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί με αυτά τα νούμερα, ο Ολίσε θα γίνει αυτόματα η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεπερνώντας εκείνη του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί αν οι κάλπες της Κυριακής θα ανάψουν το «πράσινο φως» για να πυροδοτηθεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.