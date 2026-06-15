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Ο Ρομπέρτο Λόπες, αμυντικός από το Πράσινο Ακρωτήριο, προετοιμάζεται για τον σημαντικότερο αγώνα της καριέρας του απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ του 2026.

Η απίστευτη ιστορία του Ρομπέρτο Λόπες

Πριν από μια δεκαετία, ο 33χρονος εργαζόταν ως σύμβουλος στεγαστικών δανείων, ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο σε ημιεπαγγελματικό επίπεδο για την Μποέμιανς στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας. Όταν μια πρόταση μέσω κοινωνικών δικτύων τον κάλεσε να αγωνιστεί για ένα μικροσκοπικό νησιωτικό έθνος, 3.000 μίλια μακριά από τον τόπο γέννησής του, η ζωή του άλλαξε πορεία.

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«Δεν απολάμβανα τη δουλειά μου», παραδέχεται ο ίδιος, αναλογιζόμενος όλα όσα έζησε τα τελευταία χρόνια: από υπάλληλος γραφείου στην Ιρλανδία, έγινε διεθνής ποδοσφαιριστής με το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρώτη τους συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αμυντικός, γνωστός με το παρατσούκλι «Πίκο», ήταν ένας νεοεισερχόμενος στον τραπεζικό κλάδο όταν, το 2017, η Σάμροκ Ρόβερς του πρόσφερε την ευκαιρία να εγκαταλείψει την καθημερινή του εργασία και να αφοσιωθεί πλήρως στο ποδόσφαιρο. Δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ο Λόπες αναμένεται να ξεκινήσει βασικός για το αουτσάιντερ Πράσινο Ακρωτήριο στον αγώνα της Δευτέρας ενάντια στους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2010, την Ισπανία, για τον Όμιλο Η στην Ατλάντα.

Cape Verde’s first World Cup has a perfect origin story.



Roberto “Pico” Lopes was born in Ireland. The Cape Verde federation messaged him on LinkedIn in Portuguese. He thought it was spam.



9 months later, they followed up in English. He translated the original message,… — Bridget Bean (@smallbizbean) June 14, 2026

Η επαφή με τον πρώην διεθνή Ιρλανδίας κάτω των 19 ετών έγινε μέσω του LinkedIn από τον τότε προπονητή της ομάδας, Ρούι Άγκουας, ο οποίος ανακάλυψε ότι ο πατέρας του Λόπες, Κάρλος, καταγόταν από το Πράσινο Ακρωτήριο. Το αρχικό μήνυμα του Άγκουας ήταν στα πορτογαλικά, με αποτέλεσμα ο Λόπες –που συνεχίζει να αγωνίζεται στη Σάμροκ Ρόβερς– να το αγνοήσει κατά λάθος.

«Νόμιζα ότι ήταν μήνυμα spam και δεν του έδωσα σημασία», εξομολογείται στο BBC Sport. «Περίπου εννέα μήνες αργότερα, μου έστειλε ξανά μήνυμα ρωτώντας αν το σκέφτηκα. Ένιωσα πολύ αγενής που δεν απάντησα νωρίτερα. Το έβαλα στο Google Translate και έλεγε ότι έψαχναν παίκτες για την εθνική ομάδα. Ενθουσιάστηκα αμέσως και απάντησα ότι θα ήθελα πολύ να γίνω μέρος της ομάδας».

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Για τον Λόπες, η εμπειρία είναι συγκλονιστική. Λίγες μέρες μετά την πρόκριση της ομάδας στο Μουντιάλ, έγινε πατέρας για πρώτη φορά. «Από παιδί, όπως κάθε επίδοξος ποδοσφαιριστής, ήθελα να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο και για μένα δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να εκπροσωπώ την οικογένειά μου και να ακούγεται το όνομά μας σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου, με γεμίζει τεράστια περηφάνια».

Παράδειγμα προς μίμηση

Για τον πρώην παίκτη Ανσέλμο «Ζαΐρ» Ριμπέιρο, η πρόκριση έμοιαζε αδιανόητη όταν η ομάδα βρισκόταν στην 182η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. «Παλιά έλεγα από πού είμαι και με ρωτούσαν: “Πού είναι αυτό;”», θυμάται ο 51χρονος σήμερα Ζαΐρ.

He left a solid banking job to chase his dream of becoming a professional footballer, and now reached the highest stage: the #FIFAWorldCup with Cabo Verde. 🙌🇨🇻

An emotional letter to Pico Lopes from a close friend who witnessed every step of his journey. ✉️ Advertisement June 15, 2026

Το Πράσινο Ακρωτήριο, με πληθυσμό περίπου 525.000 κατοίκους, έγινε μέλος της FIFA μόλις το 1986. Παρά τους περιορισμένους πόρους –η Ομοσπονδία έχει μόλις επτά άτομα προσωπικό και τα εισιτήρια πωλούνται ακόμα και σε τοπικά βενζινάδικα– η ομάδα είναι έτοιμη να γράψει ιστορία. «Σκέφτομαι τους παππούδες μου. Συγκινούμαι τόσο πολύ, γιατί δεν είναι εδώ να δουν αυτή την ιστορική στιγμή για τη χώρα μας», συμπληρώνει ο Ζαΐρ.

Η ομάδα δεν εκπροσωπεί απλώς τους παίκτες, αλλά και το όνειρο κάθε παιδιού στα νησιά. «Αυτή είναι η δύναμη του αθλητισμού. Φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ακόμα και εκείνους που δεν ακολουθούσαν ποτέ το ποδόσφαιρο».

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