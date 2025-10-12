Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε του Παναθηναϊκού του Έργκιν Άταμαν με 90-86, στο μεγάλο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν νευρικό και για τις δύο ομάδες, με τα ποσοστά ευστοχίας να είναι χαμηλά. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα (4-1), ωστόσο οι «πράσινοι» απάντησαν με σερί 6-0 χάρη στις προσπάθειες των Όσμαν και Σορτς. Οι γηπεδούχοι επέμειναν στο τρίποντο, χωρίς επιτυχία (1/10), ενώ ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τον αιφνιδιασμό και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 21-18.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια με τους Γουόρντ και Πίτερς, ενώ ο Ντόρσεϊ έδωσε προβάδισμα (26-25). Εκεί, όμως, ανέλαβε δράση ο Τολιόπουλος, ο οποίος πέτυχε 11 συνεχόμενους πόντους και οδήγησε το «τριφύλλι» σε προβάδισμα 12 πόντων (44-32). Παρά τη διαφορά, ο Ολυμπιακός βρήκε απαντήσεις στο φινάλε με τον Βεζένκοφ, ο οποίος σκόραρε τρίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου, μειώνοντας σε 48-43.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Χουάντσο, αλλά ο Ολυμπιακός γύρισε γρήγορα το μομέντουμ. Οι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, μειώνοντας τη διαφορά και βάζοντας «φωτιά» στο ΣΕΦ (53-52, 24’). Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ κράτησαν τους Πειραιώτες μπροστά, ενώ ο Γιούρτσεβεν έδινε λύσεις για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 68-67 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στην τελευταία περίοδο, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έδειξαν ψυχραιμία και εμπειρία. Με καθοριστικά καλάθια από τον Πίτερς και τον Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 90-86 και κάνοντας το 2/2 στη φετινή Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86