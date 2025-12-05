Το είδαμε κι αυτό στο έρμο το ελληνικό ποδόσφαιρο: τραυματίας παίκτης, ελλείψει φορείου, μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στα αποδυτήρια με καρότσι… σούπερ μάρκετ.

Το απίθανο σκηνικό δεν συνέβη σε κάποιο τοπικό πρωτάθλημα, αλλά σε αγώνα της Super League 2 – στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική (λέμε τώρα) κατηγορία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση Athens Καλλιθέρα-Καβάλα, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», και για κακή τύχη των ιθυνόντων καταγράφηκε από φίλαθλο στις εξέδρες.

Οι εικόνες δεν τιμούν κανέναν…