Το «σύντομο θρίλερ» για το μέλλον του αρχηγό στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με ταχύτατες διαδικασίες καθώς, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, ο Κώστας Σλούκας έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την επέκταση της συνεργασίας τους για μία ακόμη σεζόν.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και, όπως έγινε γνωστό, το κλίμα ήταν από την αρχή εξαιρετικό. Ο Κώστας Σλούκας και η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν είχαν κανέναν λόγο να καθυστερήσουν την απόφαση, καθώς η συνέχιση της κοινής τους πορείας θεωρούνταν δεδομένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δύο άντρες «έδωσαν τα χέρια» σε χρόνο ρεκόρ. Όπως αναφέρθηκε από ανθρώπους του συλλόγου, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σχεδόν αστραπιαία, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο εμπιστοσύνης και εκτίμησης που έχει οικοδομηθεί από την πρώτη μέρα της συνεργασίας.

Advertisement

Advertisement

Συμβόλαιο μέχρι το 2027 ο Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας είχε υπογράψει, το καλοκαίρι του 2023, τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε άμεσα για να τον «δέσει» για ακόμη έναν χρόνο, επεκτείνοντας την παρουσία του στο ΟΑΚΑ μέχρι το 2027. Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος του 35χρονου γκαρντ στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν.

Επισημαίνεται ότι στη φετινή EuroLeague, σε μέσο όρο 19,1 λεπτών συμμετοχής, ο Κώστας Σλούκας έχει καταγράψει 8,1 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την αξία του σε κάθε επίπεδο.

«Η σχέση μας ξεπερνά τα επαγγελματικά όρια»

Πάντως, ο Κώστας Σλούκας έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η σχέση του με την ομάδα και τον κόσμο του Παναθηναϊκού έχει ξεπεράσει τα στενά όρια ενός τυπικού συμβολαίου.

«Από την πρώτη μέρα αισθάνθηκα πως ανήκω εδώ», είχε πει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξή του, προσθέτοντας πως η σύνδεσή του με τον σύλλογο είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί ουσιαστικά την επιβεβαίωση αυτής της σχέσης και προαναγγέλλει τη συνέχεια ενός κύκλου γεμάτου τίτλους και φιλοδοξίες για το «τριφύλλι».