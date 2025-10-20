Με 14.366 βαθμούς στον προκριματικό (19/10) και την ολοκλήρωση των προκριματικών σήμερα (20/10), ο Λευτέρης Πετρούνιας «σφράγισε» τη θέση του στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/10 στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» περίμενε και τυπικά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας για να πανηγυρίσει την πρόκριση του στον τελικό της διοργάνωσης.

Πέρασε με την 5η καλύτερη βαθμολογία.

Στον τελικό των κρίκων ο 34χρονος Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το 5ο του παγκόσμιο μετάλλιο, μετά τα 3 χρυσά (2015, 2017, 2018) και το 1 αργυρό (2023).

Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών σημείωσε ο Λιου Γιανγκ από την Κίνα, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2021 να συγκεντρώνει 14.766 βαθμούς.

Ακόμα, το «παρών» στον τελικό θα δώσουν ο Ντόνελ Ουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ με 14.700 βαθμούς, ο Κινέζος Τσανγκ Μπόενγκ με 14.600 βαθμούς, ο Αντέμ Ασίλ από την Τουρκία με 14.466 βαθμούς, ο Χάρι Χέπγουορθ από τη Μεγάλη Βρετανία με 14.366 βαθμούς, ο Βέλγος Γκλεν Κουίλ με 14.333 βαθμούς και Κάιο Σόουζα από την Βραζιλία με 14.333 βαθμούς.