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Ο Απόστολος Χρήστου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα της κολύμβησης και κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την κούρσα σε 52.27, επικρατώντας στο νήμα του μεγάλου του αντιπάλου, του Ιταλού Τόμας Τσέκον, ο οποίος τερμάτισε σε 52.28.

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Με αυτή τη σπουδαία νίκη, ο Χρήστου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό στη συλλογή του και έφτασε πλέον τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι χρυσά.

Οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ

«Τέταρτη φορά, υπερασπίστηκαν τον τίτλο μου από το 2024, είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω το ευρωπαϊκό με χρυσό μετάλλιο, παρά την 4η θέση που έφερα προχθές».



Για το δυνατό φινάλε στην κούρσα: «Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, για να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα. Νομίζω ότι εκεί τα κατάφερα».

Για τις σκέψεις πριν από τον αγώνα: «Είχα πάρει απόφαση να δώσω ό,τι έχω, ώστε να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα, όπως σας έχω πει, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για τα μετάλλια για δέκα χρόνια: «Βασικός μου στόχος να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθρο στα 100μ. ύπτιο, πόσω μάλλον τώρα που κέρδισα, είναι και η παράδοση, που έχω. Είναι μία δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα».

Για το πώς αισθάνεται ένας: «Δεν το περίμενα, χθες ήμουν πολύ κουρασμένος, με ψυχραιμία και την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα».

Για την παρουσία της οικογένειάς του: «Τους ευχαριστώ, χάρηκα που ήρθαν να δουν τον αγώνα, μου έδωσαν δύναμη για να κολυμπήσω δυνατά και να πάρω το χρυσό».

Η κατάταξη του τελικού:

1.Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 52.27

2.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 52.28

3.Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57

4.Γιοχάν Ντοϊέ-Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71

5.Γκεόργκι Ιακόβλεφ (Ρωσία) 52.73

6.Κσάβερι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92

7.Μέουν Τομάκ (Γαλλία) 53.47

8.Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65