Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Απόστολος Σίσκος έγραψε ιστορία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γιατί μετά το ασημένιο στα 200μ ύπτιο, κατέκτησε την τρίτη θέση και στα 200μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Χάλκινος ο απίθανος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ

Μετά το σπουδαίο επίτευγμα, ο 21χρονος μίλησε στις κάμερες του ΕΡΤ SPORTS και ευχαρίστησε την Παναγία που του προσέφερε το χάλκινο μετάλλιο. Επιπλέον, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους πυροσβέστες που δίνουν «τρελή μάχη στις φωτιές». Σε αυτούς, άλλωστες, αφιέρωσε και το μετάλλιο.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σίσκου:

«Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα της. Κι εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα. Για τους πυροσβέστες κιόλας που δίνουν… τρελή μάχη στις φωτιές. Δίνουν αυτή τη μάχη και δίνουμε κι εμείς τη δική μας».

Σε ερώτηση για το αν το ασημένιο μετάλλιο που είχε ήδη κατακτήσει τον βοήθησε να αγωνιστεί πιο απελευθερωμένα, απάντησε: «Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω».

Τέλος, σε ερώτηση για το ποια ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή του και των μελών της αποστολής πριν τον αγώνα, ο Σίσκος απάντησε: «Τίποτα, απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».