Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει βρεθεί αρκετές φορές σε αγώνες μπάσκετ, μιας και του αρέσει το άθλημα. Αυτή τη φορά αποφάσισε να δει από κοντά τον Παναθηναϊκό στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβιβ.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρεθεί στο Βελιγράδι στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα που υποστηρίζει, τραγουδώντας μάλιστα και συνθήματα που αναφέρουν και τον Ολυμπιακό. Αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά αγώνες της Euroleague, γι’ αυτό και βρέθηκε στο TELEKOM CENTER Athens στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια ενός time-out στην τρίτη περίοδο, τα μάτριξ έδειξαν τον Σέρβο κάτοχο 24 Grand Slam με μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού να τον αποδοκιμάζει.

From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP October 28, 2025