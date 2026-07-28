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Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η χρυσή Εθνική πόλο μετά τον θρίαμβο στο World Cup

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο, έγινε δεκτή από τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα σε μια συμβολική εκδήλωση προς τιμήν της ιστορικής επιτυχίας της ομάδας.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρχηγός της Εθνικής, Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υδατοσφαίρισης, υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς που συνέβαλαν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς και ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Αφρουδάκης.

Την αποστολή της Εθνικής συγκροτούν οι Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς.

Μαζί με τους αθλητές βρίσκονται ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα και η διεθνής διαιτητής Ναταλί Μαρκοπούλου.

Η επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση της σπουδαίας επιτυχίας της Εθνικής ομάδας, η οποία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Σίδνεϊ.