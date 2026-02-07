Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μπορεί να λείπει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, καθώς αγωνίζεται στο εξωτερικό με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ, ωστόσο όπως είναι φυσικό δεν ξεχνάει τις ρίζες του, ούτε την πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του «Δικέφαλου του Βορρά» πέτυχε ένα ωραίο γκολ με δυνατή κεφαλιά στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με την Ντόρτμουντ, το οποίο ήταν μάλιστα το «παρθενικό» του με την φανέλα των Γερμανών και το αφιέρωσε στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν στην αιματηρή σύγκρουση της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν οδικώς για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους με την Λυών.

Advertisement

Advertisement

Πιο συγκεκριμένα, ο Κουλιεράκης έκανε το 1-1 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης και σχημάτισε με τα δάχτυλά του τον αριθμό επτά, όσα και τα θύματα της τραγωδίας στην Ρουμανία, που «βύθισε» στο πένθος την χώρα, αλλά κυρίως την μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

GOL DO WOLFSBURG



Wolfsburg 1×1 Borussia Dortmund



⚽ Konstantinos Koulierakis



🏆 Bundesliga | 21° Rodada

🏟️ Volkswagen Arena

📺 @CazeTVOficial pic.twitter.com/p7KLzxGvlm — Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 7, 2026

Ο Έλληνας αμυντικός ήταν ένας από τους αγαπημένους της «ασπρόμαυρης» κερκίδας και αποκτήθηκε από την Βόλφσμπουργκ με μεταγραφή 11.75 εκατομμυρίων τον Αύγουστο του 2024. Έκτοτε έχει αγωνιστεί 48 φορές στην Bundesliga με την ομάδα του, ενώ είναι βασικός και αναντικατάστατος με την Εθνική Ελλάδος.