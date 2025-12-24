Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, μιας από τις κορυφαίες ομάδες της Τουρκίας, τέθηκε υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για ναρκωτικά που έχει εμπλέξει εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος και των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαντετίν Σαράν ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα της Τουρκίας και των ΗΠΑ, τέθηκε υπό κράτηση λίγες ώρες μετά την ανίχνευση ιχνών ναρκωτικών σε δείγματα μαλλιών του, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT.

Την περασμένη εβδομάδα κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελέων και στάλθηκε σε ιατροδικαστικό κέντρο για να δώσει δείγματα μαλλιών και αίματος.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τηλεοπτικοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και προσωπικότητες των κοινωνικών μέσων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών έως διευκόλυνση της πορνείας. Πολλοί έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος και μαλλιών για χρήση ναρκωτικών.

Ο Σαράν, που γεννήθηκε στο Ντένβερ και εξελέγη πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ τον Σεπτέμβριο, ανακρίθηκε την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτος για προμήθεια και διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Φενέρμπαχτσε, αναφέροντας: «Η εμπιστοσύνη μας ότι ο πρόεδρός μας, όπως και στο παρελθόν, θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια, είναι ακλόνητη».

Στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρονται τα εξής:

«Ο πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη απόψε εντός του γραφείου του στην προεδρία της Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο έρευνας. Η εμπιστοσύνη μας ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία με ψυχραιμία και δύναμη είναι ακλόνητη. Ο πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες ημέρες και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Σεκίπ Μοστουρογλού, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι νομικοί σύμβουλοι του συλλόγου και οι δικηγόροι του προέδρου τον συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Σαράν εξέδωσε μια δήλωση στην οποία απορρίπτει το αποτέλεσμα του τεστ, επιμένοντας ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την εν λόγω ουσία και δεσμευόμενος να ζητήσει επίσημα την επανάληψη της εξέτασης.

Ο σύλλογος έχει επίσης εμπλακεί σε μια ξεχωριστή έρευνα για παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες και στημένα παιχνίδια στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Η Φενερμπαχτσέ διαθέτει επίσης ομάδες που αγωνίζονται σε αθλήματα όπως το μπάσκετ, το βόλεϊ, ο στίβος και η κολύμβηση, μεταξύ άλλων.

