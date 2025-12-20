Ο χώρος του τουρκικού ποδοσφαίρου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά την αποκάλυψη μιας νέας σοβαρής υπόθεσης που έρχεται να προστεθεί στη σειρά των πρόσφατων σκανδάλων. Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τις αποκαλύψεις γύρω από τον παράνομο στοιχηματισμό, μια νέα δικογραφία προκαλεί αναταράξεις στην Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, στο επίκεντρο έρευνας των αρχών βρίσκεται ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Sadettin Saran’a yöneltilen suçlamalar:



– Uyuşturucu madde kullanmak

– Uyuşturucu madde temin etmek

– Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak. (İhsan Yalçın) pic.twitter.com/5ikzFZ5rvX — Pusholder (@pusholder) December 20, 2025

Ο 61χρονος επιχειρηματίας κλήθηκε να καταθέσει στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου 2 ώρες. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και σε έρευνα της κατοικίας του.

Όπως αναφέρει το τουρκικό CNN, στον Σαράν αποδίδονται οι κατηγορίες της «παροχής ναρκωτικών ουσιών» και της «διευκόλυνσης χρήσης ναρκωτικών», ενώ αναμένεται να ληφθούν δείγματα αίματος και τριχών για περαιτέρω εξετάσεις. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με ισχυρή παρουσία στον χώρο του τουρκικού ποδοσφαίρου και των επιχειρήσεων.