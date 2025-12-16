Σεισμό πολλών Ρίχτερ προκάλεσε η απόφαση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Τουρκίας να επιβάλει νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό, που «ταρακούνησε» την γειτονική μας χώρα.

Τα τουρκικά μίντια ανέφεραν τις προηγούμενες μέρες ότι επρόκειτο να γίνει μεγάλος ντόρος με σημαντικές αποκαλύψεις για εμπλοκή προέδρων, προπονητών και άλλων παραγόντων, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί.

Παρόλα αυτά, εξίσου σημαντικές είναι οι εξελίξεις με τους ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται για συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Σύμφωνα με την τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ποινές εποβλήθηκαν σε 224 παίκτες, εκ των οποίων οι 197 είναι ερασιτέχνες και 24 διαιτητές.

Οι ποινές προβλέπουν αποκλεισμό από 45 ημέρες μέχρι και έναν χρόνο, με τους αρμόδιους να τονίζουν πως η μάχη κατά της χειραγώγησης αγώνων θα συνεχιστεί. Υπενθυμίζεται πως στο εν λόγω σκάνδαλο έχουν εμπλακεί και παίκτες της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε, κάποιοι εκ των οποίων συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα.