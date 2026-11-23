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Μετά τον θρίαμβό του επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015, ο αθλητής βυθίστηκε σε μια βαθιά κρίση, στρεφόμενος στις εξαρτήσεις και τη συναισθηματική υπερφαγία.

Η ταινία καταγράφει επίσης τις επώδυνες προσωπικές απώλειες και τις δυσκολίες της παιδικής του ηλικίας που επηρέασαν την ψυχολογία του.

Σήμερα, ο Φιούρι επιδιώκει την ισορροπία μέσω της άσκησης και της υποστήριξης της οικογένειάς του, την οποία θεωρεί το σημαντικότερο επίτευγμα της ζωής του.

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Ο Τάισον Φιούρι μιλά για τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, αποκαλύπτοντας τις διαγνώσεις που έλαβε, την ψυχική κατάρρευση μετά τον μεγάλο θρίαμβο στο ρινγκ και τη μάχη του με τις εξαρτήσεις, τις διατροφικές διαταραχές και την κατάθλιψη.

Ο 38χρονος Βρετανός πυγμάχος περιγράφει στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Tyson Fury», τις στιγμές που άκουγε φωνές, πίστευε ότι κάποιοι ήθελαν να βλάψουν τον ίδιο και την οικογένειά του, ενώ ένιωθε πως είχε χάσει κάθε έλεγχο στη ζωή του. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου και καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις προσωπικές δοκιμασίες που σημάδεψαν τη ζωή του έξω από το ρινγκ.

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Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει, έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ΔΕΠΥ. Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει και η σύζυγός του, Πάρις Φιούρι, η οποία μιλά για τις αλλαγές στη συμπεριφορά του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να κατανοήσει τι του συνέβαινε.

Η ψυχική κατάρρευση μετά τον θρίαμβο επί του Κλίτσκο

Η ζωή του Φιούρι άλλαξε δραματικά μετά τη νίκη του επί του Βλαντίμιρ Κλίτσκο το 2015, όταν κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών και πέτυχε τον μεγαλύτερο στόχο της μέχρι τότε καριέρας του. Αντί να βιώσει την ευτυχία που περίμενε, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα βαθύ κενό, καθώς αισθανόταν ότι είχε εκπληρώσει όλα όσα είχε ονειρευτεί και δεν είχε πλέον κάτι για το οποίο να προσπαθεί.

Ακολούθησε μια περίοδος κατά την οποία στράφηκε στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, εγκατέλειψε τη φροντίδα του εαυτού του και απομακρύνθηκε από όσα είχαν πραγματική αξία για εκείνον.

«Είχα όλο τον κόσμο στα χέρια μου και τα πέταξα όλα. Ήμουν απλώς ένας χοντρός χάλιας, εξαρτημένος από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Έχασα όλα όσα με ενδιέφεραν», εξομολογείται.

Η Πάρις περιγράφει πόσο επώδυνο ήταν να βλέπει τον σύζυγό της να αλλάζει και να βυθίζεται σε μια κατάσταση που δυσκολευόταν να διαχειριστεί.

«Ένιωθα κάθε πιθανό συναίσθημα για τον Τάισον. Ήμουν στενοχωρημένη για εκείνον, ντρεπόμουν γι’ αυτόν και μου είχε ραγίσει την καρδιά», αναφέρει.

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«Οι Ιλουμινάτι θέλουν να με σκοτώσουν»

Η κρίση κορυφώθηκε όταν ο πυγμάχος βρέθηκε στο νοσοκομείο, πιστεύοντας ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βίωνε σοβαρή κρίση άγχους, ενώ η ψυχική του κατάσταση είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Η Πάρις, η οποία ήταν τότε έγκυος, θυμάται πως τον βρήκε τρομοκρατημένο, συνδεδεμένο με μηχανήματα παρακολούθησης της καρδιάς.

«Ο Τάισον με κοίταξε ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι, συνδεδεμένος με μηχανήματα που παρακολουθούσαν την καρδιά του. Ήταν πραγματικά φοβισμένος», θυμάται.

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Ο ίδιος ήταν πεπεισμένος πως υπήρχε συνωμοσία εναντίον του και πως κινδύνευε η ζωή του, αλλά και η οικογένειά του.

«Πάρις, βγάλε με από εδώ. Προσπαθούν να με σκοτώσουν. Οι Ιλουμινάτι, είναι όλοι μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να με κάνουν να σωπάσω, οπότε θα με ξεφορτωθούν», της έλεγε.

Όπως αποκαλύπτει, άκουγε φωνές, ενώ πίστευε πως το ραδιόφωνο τού έστελνε προσωπικά μηνύματα και απειλές. Η περίοδος αυτή συνοδεύτηκε από έντονο φόβο και την αίσθηση ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από όσα συνέβαιναν στο μυαλό του.

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«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το σκοτάδι στο οποίο βρισκόμουν. Ήταν σαν να ζούσα μέσα στις φλόγες της κόλασης. Νόμιζα ότι θα κατέληγα σε ένα δωμάτιο με επενδυμένους τοίχους και κλειδωμένη πόρτα, και αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ», περιγράφει. «Το άγχος με είχε παραλύσει. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω», προσθέτει.

Η Πάρις αναφέρεται και στη δυσκολία που είχε να κατανοήσει τις διαγνώσεις που έλαβε ο σύζυγός της, ιδιαίτερα εκείνη της σχιζοφρένειας.

«Οι γιατροί είπαν ότι έχει μια ήπια μορφή σχιζοφρένειας, αλλά ακόμη και τότε δεν το κατάλαβα. Σκεφτόμουν: “Μην είστε χαζοί, τι είναι αυτά που λέτε για σχιζοφρένεια;”», αναφέρει. Όπως εξηγεί, όταν άκουσε αργότερα για τη διπολική διαταραχή, άρχισε να συνδέει τις πληροφορίες με τις έντονες μεταπτώσεις που είχε παρατηρήσει στον Τάισον.

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Η μάχη με το βάρος και τη συναισθηματική υπερφαγία

Οι δυσκολίες του Φιούρι δεν περιορίζονταν στην ψυχική του υγεία, καθώς για χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με το βάρος και την εικόνα του σώματός του. Παρά τις απαιτήσεις της επαγγελματικής πυγμαχίας και τις σκληρές προπονήσεις, ο ίδιος αισθανόταν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη σχέση του με το φαγητό.

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«Μισούσα το γεγονός ότι ήμουν χοντρός. Σε όλη μου τη ζωή είχα πρόβλημα με το βάρος μου. Προπονούμαι σκληρά, γιατί δεν είμαι σε φόρμα όπως όλοι εκείνοι οι πυγμάχοι του παρελθόντος;», αναρωτιέται.

Ο ίδιος περιγράφει πως χρησιμοποιούσε το φαγητό ως τρόπο να αντιμετωπίσει τα συναισθήματά του, περνώντας από περιόδους αυστηρής στέρησης σε επεισόδια ανεξέλεγκτης κατανάλωσης.

«Τρώω για να παρηγορηθώ. Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είτε θα αφήσω τον εαυτό μου να λιμοκτονήσει είτε θα φάω ένα σωρό σκουπίδια. Θα τρώω μέχρι να αρρωστήσω σωματικά και να καταλήξω στην τουαλέτα», εξομολογείται.

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«Ήμουν επιρρεπής σε καταναγκαστική συναισθηματική υπερφαγία. Και το να δέχομαι γροθιές στο πρόσωπο ήταν επίσης ένας εθισμός», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχολογικές δυσκολίες επηρέαζαν διαφορετικές πτυχές της ζωής του.

Η απώλεια του παιδιού του και ο θάνατος του θείου του

Πριν από τον αγώνα με τον Κλίτσκο, ο Φιούρι και η οικογένειά του βίωσαν δύο σοβαρές απώλειες. Το 2014, ο θείος και προπονητής του, Χιούι Φιούρι, νοσηλεύτηκε στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από επέμβαση στο πόδι και θρόμβωση. Την ίδια περίοδο, η Πάρις ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί, όμως στον πέμπτο μήνα έχασε το μωρό.

Όπως αποκαλύπτει, γνώριζε ότι η εγκυμοσύνη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν ενημέρωσε αμέσως τον σύζυγό της, καθώς εκείνος ανησυχούσε ήδη για τον θείο του.

«Με πήραν τηλέφωνο οι γιατροί και μου είπαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και ότι έπρεπε να το γεννήσω. Μέχρι τότε το είχα κρατήσει κρυφό, επειδή ο Τάισον είχε ήδη τον θείο του στο νοσοκομείο και δεν ήθελα να του προσθέσω άλλη πίεση», περιγράφει. Όταν πλέον δεν μπορούσε να κρατήσει κρυφή την απώλεια, του ανακοίνωσε τι είχε συμβεί.

Το ζευγάρι πήρε το μωρό στο σπίτι και το έθαψε στον οικογενειακό κήπο. Ο Φιούρι θυμάται ότι χρησιμοποίησε ένα ξύλινο κουτί από ένα πολυτελές ρολόι που είχε αγοράσει παλαιότερα.

«Πήρα το μωρό στον πατέρα μου και το θάψαμε στον κήπο, εγώ και τα αδέλφια μου», αναφέρει.

Η Πάρις λέει πως οι αναμνήσεις από εκείνες τις ημέρες παραμένουν θολές. Έντεκα εβδομάδες μετά, έπειτα από παρατεταμένη νοσηλεία, πέθανε και ο θείος του.

Ο Φιούρι προσπάθησε να διαχειριστεί τις απώλειες χωρίς να εκφράσει τη θλίψη του, θεωρώντας ότι έπρεπε να σταθεί δυνατός για τους υπόλοιπους.

«Εγώ έπρεπε να είμαι ο δυνατός. Εγώ έπρεπε να προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά. Αυτό έκανα. Να προστατεύεις και να φροντίζεις την οικογένειά σου, αυτό πρέπει να κάνουν οι άνδρες», λέει. «Συνέβαιναν τόσα πολλά και απλώς τα έβαζα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τα έθαβα βαθιά μέσα μου», προσθέτει.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και οι επανειλημμένες απώλειες της μητέρας του

Στο ντοκιμαντέρ ο πυγμάχος αναφέρεται και στην παιδική του ηλικία, περιγράφοντας ένα σπίτι με εντάσεις, φωνές και ελάχιστες οικογενειακές στιγμές. Ο πατέρας του, Τζον, εργαζόταν πολλές ώρες, ενώ η μητέρα του, Άμπερ, είχε βιώσει επανειλημμένες απώλειες εγκυμοσυνών, έχοντας τελικά αποκτήσει τέσσερις γιους.

«Στην οικογένειά μου, όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε καλό περιβάλλον. Καβγάδες, φωνές, ουρλιαχτά, πράγματα που έσπαγαν», θυμάται. «Ο πατέρας μου εργαζόταν όλη μέρα. Δεν ερχόταν για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό. Δεν υπήρχαν οικογενειακά γεύματα ή οικογενειακές διακοπές. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο», προσθέτει.

Μιλώντας για τη μητέρα του, αναφέρει ότι είχε πολλές εγκυμοσύνες, αλλά έχασε τα περισσότερα από τα παιδιά που κυοφορούσε. Ανάμεσά τους ήταν και ένα κοριτσάκι που έζησε μόλις τέσσερις ημέρες.

«Η μητέρα μου είχε πολλές εγκυμοσύνες, ίσως 14 ή 15, και έχασε όλα τα παιδιά εκτός από τέσσερα αγόρια», αναφέρει. «Δεν νομίζω ότι συνήλθε ποτέ πραγματικά από αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που απομονωνόταν και παραμένει έτσι μέχρι σήμερα», λέει για τη μητέρα του.

Η Πάρις θεωρεί πως οι οικογενειακές συνθήκες διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε ο Τάισον.

«Η μητέρα του λειτουργούσε διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους και ο πατέρας του απουσίαζε. Έτσι, από τα 14 του χρόνια έπρεπε ουσιαστικά να τα βγάζει πέρα μόνος του», εξηγεί.

Ο πυγμάχος αποκαλύπτει επίσης πως έμαθε με έναν ιδιαίτερα απρόσμενο τρόπο ότι ο πατέρας του είχε αποκτήσει δύο παιδιά με άλλη γυναίκα. Όπως περιγράφει, ο Τζον Φιούρι τού είχε ζητήσει να γνωρίσει δύο νεαρούς, παρουσιάζοντάς τους αρχικά ως θαυμαστές του. Όταν τον ρώτησε αν ήταν φίλοι του πατέρα του, εκείνος του αποκάλυψε πως ήταν τα αδέλφια του.

«Ήταν σαν να μου έλεγε: “Έχω άλλη γυναίκα και, παρεμπιπτόντως, έχω και μερικά ακόμη παιδιά”. Δεν έχω τη νοοτροπία του θύματος, οπότε απλώς συνέχισα τη ζωή μου», αναφέρει.

Η επιστροφή στην πυγμαχία και η οικογένεια ως μεγαλύτερο επίτευγμα

Η απόφαση να αλλάξει πορεία ήρθε, όπως λέει, ένα βράδυ που βρισκόταν έξω και διασκέδαζε. Τότε συνειδητοποίησε πως δεν ήθελε να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο και πως προτιμούσε να βρίσκεται κοντά στη σύζυγο και τα παιδιά του. Προσευχήθηκε ζητώντας βοήθεια και αποφάσισε να επιστρέψει στην πυγμαχία, θέτοντας ως επόμενο στόχο την αναμέτρηση με τον Ντιοντέι Γουάιλντερ.

Η προετοιμασία και η επιστροφή σε μια καθημερινότητα με πρόγραμμα τον βοήθησαν να απομακρυνθεί από τις εξαρτήσεις και να βρει ξανά έναν σκοπό. Σήμερα αναφέρει πως προσπαθεί να φροντίζει την ψυχική του υγεία μέσα από την άσκηση, τους μικρούς στόχους και τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του.

Παρά τις μεγάλες διακρίσεις και τις επιτυχίες του στην πυγμαχία, ο ίδιος θεωρεί πως η μεγαλύτερη νίκη του δεν είναι κάποιος τίτλος.

«Αν κοιτάξει κανείς τη ζωή μου, υπάρχουν πολλά επιτεύγματα, πολλά καλά πράγματα, μεγάλη επιτυχία. Αλλά το πιο επιτυχημένο πράγμα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου», τονίζει.

Και το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει στα παιδιά του είναι να μη φοβούνται να μιλήσουν, ακόμη και για όσα τους δυσκολεύουν.

«Προσπαθώ να λέω στα παιδιά μου να μιλούν για τα πάντα. Να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σήμερα», καταλήγει.