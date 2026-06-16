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Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Εργκίν Αταμάν ολοκληρώνουν την κοινή τους πορεία έπειτα από τρία χρόνια συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς δρόμους.

Ο Τούρκος προπονητής επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού προς την Ελλάδα μέσα από ανάρτηση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του:

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν.

Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.

Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».