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Η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν σηματοδοτεί το τέλος μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου για το «τριφύλλι». Παρότι η φετινή σεζόν έκλεισε με τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague και την απώλεια του πρωταθλήματος, ο Τούρκος τεχνικός αφήνει πίσω του ένα έργο που επανέφερε τους «πράσινους» στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Αταμάν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023, σε μια εποχή που ο σύλλογος αναζητούσε την επιστροφή του στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με τη στήριξη της διοίκησης και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις, όπως οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και αργότερα ο Κέντρικ Ναν, κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο υψηλών προδιαγραφών.

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Η πρώτη του χρονιά στον πάγκο του Παναθηναϊκού εξελίχθηκε σε απόλυτη επιτυχία. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν σε Final Four της Euroleague μετά από 13 χρόνια και στο Βερολίνο κατέκτησαν το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό. Λίγο αργότερα, ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό, μετατρέποντας το 0-2 σε 3-2 και κατακτώντας το νταμπλ.

Τη δεύτερη σεζόν, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, εξασφαλίζοντας ξανά την παρουσία του σε Final Four, αυτή τη φορά στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, οι τραυματισμοί βασικών παικτών και ο αποκλεισμός από τη Φενερμπαχτσέ στα ημιτελικά δεν επέτρεψαν στην ομάδα να διεκδικήσει το τρόπαιο, ενώ έχασε και τον τίτλο στην Ελλάδα.

Η τρίτη χρονιά αποδείχθηκε η πιο δύσκολη της θητείας του. Παρά το γεμάτο ρόστερ και τις υψηλές προσδοκίες, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να παρουσιάσει σταθερή εικόνα. Ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague και η νέα απώλεια του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό οδήγησαν τις δύο πλευρές στην απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο Αταμάν απασχόλησε συχνά την επικαιρότητα λόγω του έντονου χαρακτήρα του. Οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι αποβολές από τον πάγκο και δηλώσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, όπως εκείνες για τους «Fake Greeks», αποτέλεσαν επανειλημμένα θέμα συζήτησης στον χώρο του μπάσκετ.

Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις, η παρουσία του στον Παναθηναϊκό κρίνεται επιτυχημένη. Σε τρεις σεζόν κατέκτησε μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή του συλλόγου στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Στο τέλος του βίντεο του «διαζυγίου» με τον Αταμάν υπάρχει και το «αντίο» με ευχαριστίες του Τούρκου τεχνικού που αναφέρει:



«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε. Πέρασα πραγματικά καταπληκτικά στην Αθήνα, σ’ αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσε σ’ αυτά τα τρία χρόναιο αυτά τα 4 κύπελα και ειδικά αυτό της Euroleague.



Σ’ όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.

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Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω εδώ στην Ελλάδα.

Όχι μόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο.»

Από την πλευρά του ο κ.Γιαννακόπουλος τόνισε:



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Σ’ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια… Εγώ τι να πω; Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν ένα όνειρο να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ

Είχα ένα όνειρο. Όταν ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα.

Καθόμουν στο Σούνιο και σκεφτόμουν πώς, πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό.

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Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τη δεύτερη χρονιά ξανά. Μετά από όλα αυτά λίγο «μπλα, μπλα, μπλα», λίγο φαγητό, καλαμαράκι και συρτάκι, έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό!

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Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είμαστε νέοι, να έχουμε υγεία και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον.

Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».

Επαφές με Ομπράντοβιτς



Με τον Αταμάν να αποχωρεί το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα τον διαδεχθεί στον πράσινο πάγκο.

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Οι πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές, θέλουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στην επιστροφή του, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει παραιτηθεί από την Παρτίζαν (μετά την ήττα που είχε γνωρίσει από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα).

Ο Ζοτς εξακολουθεί (13 χρόνια μετά την αποχώρηση του) να λατρεύεται σαν Θεός από τους οπαδούς του ΠΑΟ και ίσως είναι το πρόσωπο που με την άφιξη του μπορεί να κάνει τους πάντες να ξεχάσουν τη φετινή αποτυχία και να δώσει όραμα για τη νέα σεζόν.