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Η αποτυχία του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν έφερε εξελίξεις στην ομάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Αταμάν είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα συνεχίσει στην Αθήνα αν η ομάδα του δεν φτάσει στην κορυφή της Ελλάδας ή της Ευρώπης το καλοκαίρι του ’26.

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Η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ του προπονητή και του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν άλλαξε όλο αυτό το διάστημα. Γι’ αυτό και οι δύο πλευρές συναντήθηκαν μετά το φινάλε των τελικών, για να κάνουν μία συζήτηση και αποφασίστηκε πως η καλύτερη λύση για όλους είναι να μπουν «τίτλοι τέλους» στην κοινή τους πορεία.

Με ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Εργκίν Αταμάν.