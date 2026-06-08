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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Δευτέρας (8/6, 21:00) τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Εργκίν Αταμάν να δηλώνει ότι σέβεται τους πρωταθλητές Ευρώπης, υπογραμμίζοντας όμως ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τους Πειραιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έστειλε γραπτή δήλωση στο πρακτορείο Anadolu υποστηρίζοντας ότι το «τριφύλλι» βρίσκεται σε καλή κατάσταση την δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ πρόσθεσε ότι εφόσον τους επιτραπεί να αγωνιστούν σύμφωνα με τους μπασκετικούς κανόνες, τότε οι «πράσινοι» θα είναι εκείνοι που θα πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις Αταμάν:

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σημερινός (8/6) θα είναι ο τρίτος αγώνας της σειράς, η οποία βρίσκεται στο 1-1, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε την Παρασκευή του Ολυμπιακού 68-58 στην T-Center, απαντώντας στην εντός έδρας νίκη των «ερυθρόλευκων» μερικές μέρες νωρίτερα.