Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ χάλασε το φινάλε ενός συναρπαστικού ημιτελικού, με τον βιονικό Νόβακ Τζόκοβιτς να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του China Open αυξάνοντας το αήττητο σερί στο Πεκίνο σε 34-0.

Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να προηγείται με 7-5, 5-3 και να βρίσκεται ένα γκέιμ μακριά από τον τελικό του China Open, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν συγκράτησε τα νεύρα του και πέταξε ένα μπαλάκι στην εξέδρα με αποτέλεσμα να αποβλήθει από τον umpire.

Advertisement

Advertisement

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen pic.twitter.com/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζόκοβιτς επέδειξε τεράστια ψυχραιμία, σβήνοντας 16 από τα 18 break-points του Ρώσου.

Στον τελικό της Τρίτης (6/10), ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, ο οποίος προκρίθηκε μετά την εγκατάλειψη του Χούμπερτ Χουρκάτς (6-4, 3-2).