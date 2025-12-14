Η βραβευμένη παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών Λόρα Γουντς, βρέθηκε επί δύο χρόνια στο στόχαστρο μίας γυναίκας οπαδού, η οποία την παρενοχλούσε συνεχώς και της έστελνε απειλητικά μηνύματα.

Η ίδια η Γουντς περιέγραψε ότι ζούσε σε διαρκή φόβο κατά τη διάρκεια της παρενόχλησης από την 25χρονη Χάρνιτ Καούρ. Η οπαδός της Λίβερπουλ, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει εμμονή με τη δημοσιογράφο, εξελίχθηκε σε «σκιά» της, σε μια υπόθεση που τελικά οδήγησε στην καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Advertisement

Advertisement

«Για τρία χρόνια, έφτανε στα άκρα για να κάνει τη ζωή μου πολύ άβολη», ανέφερε η Γουντς. «Τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι με είχε δει να σέρνεται στο σπίτι μου ένας άντρας με μαχαίρι. Το 2023, ήμουν στην Πολωνία, καλύπτοντας τη μάχη του Oleksandr Usyk με τον Daniel Dubois, και μου έστειλε email ενώ ήμουν στον αέρα. Ήταν ένα βίντεο από την πόρτα του σπιτιού μου και ένα μήνυμα που έλεγε: “Ξέρω ότι έχεις τρεις κάμερες στο σπίτι σου”», τονίζει η παρουσιάστρια.

«Άρχισα να κοιτάζω όλο το βίντεο για να δω αν ήταν κάποιος εκεί μέσα. Ήταν τρομακτικό. Ήταν με κάθε δυνατό τρόπο που μπορούσες να φανταστείς ότι θα προσπαθούσε να με βρει. Ιστότοποι γνωριμιών, ιστότοποι spam, ήταν απίστευτο – δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ένα άτομο μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά».

Αποκάλυψε μάλιστα στην Telegraph πώς λάμβανε κάρτες γενεθλίων που έγραφαν: «Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκες και απόψε είναι η νύχτα που θα πεθάνεις». Η stalker συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και ξανά τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

This is Laura Woods as you have never heard her.



She spoke to Chief Sports Writer @oliverbrown_tel about her stalker, her miscarriage, and the death threats she faced for endorsing his coverage of the Olympic boxing scandal.



Read her full blistering interview at 6am this… pic.twitter.com/iltGaMqdoy — The Telegraph (@Telegraph) December 12, 2025