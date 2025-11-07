Ο Ματίας Λεσόρ, ο άλλοτε βασικός σέντερ στον Παναθηναϊκό και πρωταθλητής Ευρώπης με τους «πράσινους» την σεζόν 2023-24, θα αργήσει απ’ ότι φαίνεται να επιστρέψει στα παρκέ, καθώς τα αποτελέσματα από τη νέα μαγνητική που έκανε δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Για την ακρίβεια, οι εξετάσεις προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Γάλλος σέντερ υπολογιζόταν να είναι πανέτοιμος για το παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη, στις 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Λεσόρ υποβλήθηκε σε νέα μαγνητική εξέταση στο αριστερό πόδι, στο οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περσινό εντός έδρας παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια και τα αποτελέσματα έδειξαν ξανά οστικό οίδημα, αλλά και διάβρωση σε άλλο σημείο του οστού, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας του.

Τι είναι το οστικό οίδημα

Πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία το εσωτερικό μέρος του οστού παρουσιάζει φλεγμονή ή συσσώρευση υγρού. Συνήθως προκαλείται έπειτα από κάποιον τραυματισμό από υπερφόρτωση ή φλεγμονή.

Εκδηλώνεται επίμονο πόνο στην πάσχουσα περιοχή, οίδημα το οποίο δεν διακρίνεται εξωτερικά αλλά μόνο με την βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας, ενώ στους αθλητές προκαλείται συχνά έπειτα από έντονη άσκηση.

Στην περίπτωση του παίκτη του Παναθηναίκού, αυτή είναι η δεύτερη φορά που παθαίνει οστικό οίδημα, με την πρώτη φορά να εντοπίζεται λίγες μέρες μετά τον ημιτελικό στο Final Four της Euroleague, κόντρα στην Φενερμπαχτσέ, παιχνίδι στο οποίο πήρε χρόνο συμμετοχής, έπειτα από αρκετούς μήνες αποχής από την αγωνιστική δράση.

Σε αναζήτηση ψηλού ο Παναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» έχει βγει στην αγορά και εξετάζει ήδη τις επιλογές του, γεγονός που επιβεβαίωσε προ ημερών, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παίκτης που φαίνεται για την ώρα ως το φαβορί είναι ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του στο Ταϊβάν, καθώς όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται να μεταγραφεί σε επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη.

Ο Φαρίντ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ευρώπη και ειδικότερα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε την σεζόν φορώντας την φανέλα της Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία. Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί επίσης από το 2011 έως το 2018 στο NBA με τους Ντένβερ Νάγκετς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο στον Φαρίντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση στη θέση «5», μετά και τους τραυματισμούς των Χολμς και Γιούρτσεβεν.

Η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.

Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.

Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.

Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας», αναφέρει ο Παναθηναϊκός στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε.

