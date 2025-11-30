Σε ένα ντέρμπι γεμάτο ρυθμό, ένταση και διακυμάνσεις στο σκορ, η ΑΕΚ απέδρασε από τη Λεωφόρο με μια μεγάλη νίκη 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς η ΑΕΚ είχε μεγαλύτερη κατοχή, ενώ ο Παναθηναϊκός επιχειρούσε να απειλήσει στο ανοικτό γήπεδο. Στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της, στο 16’, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Ρότα σέντραρε στην πλάτη της άμυνας και ο Γιόβιτς με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 0-1.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ανέβασε τις γραμμές του και στο 28’ κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Τετέ από τον Πήλιο. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας το προβάδισμα για την ΑΕΚ. Οι “πράσινοι” συνέχισαν να πιέζουν, όμως στο 42’ ένα λάθος του Γεντβάι έφερε νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος έκλεψε, τροφοδότησε τον Γιόβιτς και ο Τουμπά τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή. Ο Σέρβος επιθετικός ευστόχησε με πανένκα για το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός πήρε την πρωτοβουλία, αλλά στο 64’ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τουμπά. Παρ’ όλα αυτά, στο 71’ κατάφερε να μειώσει σε 1-2 με κεφαλιά του Τετέ, μετά από σέντρα του Ζαρουρί και γλίστρημα του Στρακόσα. Το γκολ αυτό άλλαξε τη ψυχολογία των γηπεδούχων, που στο 77’ άγγιξαν την ισοφάριση με τον Τσέριν. Στο 85’ ο Μαρίν αποβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, το οποίο εκμεταλλεύτηκε άμεσα στο 90’, όταν ο Τζούρισιτς με δυνατό σουτ ισοφάρισε σε 2-2.

Κι όμως, η ΑΕΚ βρήκε ξανά απάντηση στο φινάλε. Ο Κοϊτά ανατράπηκε από τον Ντραγκόφσκι και ο Γιόβιτς, ψύχραιμος από την άσπρη βούλα, ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του γράφοντας το τελικό 2-3 σε μια πραγματική ποδοσφαιρική μάχη.