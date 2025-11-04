Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο τη συμμετοχή του στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας, επικρατώντας στον πρώτο του αγώνα με 2-0 σετ του Χιλιανού Αλεχάντρο Ταμπίλο. Η νίκη του, στο Telekom Center Athens, συγκέντρωσε το ενθουσιώδες χειροκρότημα περίπου 8.000 θεατών, ενώ ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του μιλώντας στα ελληνικά και χαιρετώντας το κοινό με θερμά λόγια: «Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε».

Ο 38χρονος σπουδαίος τενίστας, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο ζει μόνιμα στην Αθήνα με την οικογένειά του, μοιράστηκε την ιδιαίτερη σύνδεσή του με τη χώρα μας. «Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Μετακόμισα με την οικογένειά μου και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα, όλοι οι Σέρβοι αγαπούν την Ελλάδα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τις πολιτισμικές και ιστορικές σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες.

Advertisement

Advertisement

Ο Τζόκοβιτς χαρακτήρισε την εμπειρία του στην Αθήνα «εκπληκτική», επισημαίνοντας την θερμή φιλοξενία του ελληνικού λαού, η οποία τον άγγιξε βαθιά. «Ένιωσα τους ανθρώπους να με πλησιάζουν με τον πιο φιλικό και ανθρώπινο τρόπο. Η Αθήνα έχει θέση στην καρδιά μου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», τόνισε, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η νέα του βάση στην Ελλάδα και την ιδιαίτερη σχέση του με τη χώρα και τους ανθρώπους της.

Θα τον δούμε ξανά την Πέμπτη στον προημιτελικό, με το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη εμφάνισή του.