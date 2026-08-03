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Η διαδικασία ξεκινά με το Champions League για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ενώ ακολουθούν το Europa League για ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, καθώς και το Conference League για τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ συμμετέχει ως ισχυρή στο Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός θα γνωρίσει τον αντίπαλό του εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα μάθουν τους αντιπάλους τους στο Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται στους ισχυρούς και τους Κρητικούς στους ανίσχυρους.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός περιμένει την κλήρωση του Conference League, υπό την προϋπόθεση ότι θα προκριθεί απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

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Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες, που θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όλες οι διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1.

Στις 13:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League, που ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια AEK και τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.

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Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθεί η κλήρωση του Europa League για τους ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, ενώ στις 15:00, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κλήρωση του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει αντίπαλο εάν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει με ποια ομάδα θα διασταυρωθεί εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.

Oι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League

Η AEK συμμετέχει στην κλήρωση ως ισχυρή και σε αυτή τη φάση θέλει να κάνει το τελευταίο βήμα πριν από τη διεκδίκηση μιας θέσης στη League Phase του Champions League. Η παρουσία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς απευθείας στον τελευταίο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό με την τοποθέτησή της στο γκρουπ των ισχυρών – εξέλιξη που σφραγίστηκε μετά τον απροσδόκητο αποκλεισμό της Λεχ Πόζναν από την Άαρχους – αποτυπώνεται έντονα και στις πιθανότητες, οι οποίες είναι υπέρ της ΑΕΚ.

Η πρώτη αναμέτρηση των playoffs θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα.

Η σειρά των αναμετρήσεων δεν καθορίζεται από το αν μια ομάδα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους, αλλά αποκλειστικά από τη διαδικασία της κλήρωσης. Αν το όνομα της ΑΕΚ ανασυρθεί πρώτο από την κληρωτίδα, τότε θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη ρεβάνς εκτός έδρας. Αν, αντίθετα, βγει δεύτερο στο ζευγάρι, τότε το δεύτερο και καθοριστικό ματς θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στα playoffs

ΛΑΣΚ

Βίκινγκ

Τσέλιε ή Αραράτ

Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας

Άαρχους ή Σαμπάχ

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Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League

Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στην κληρωτίδα ως ζευγάρι με τη Ναϊμέγκεν την οποία αντιμετωπίζουν στις 4 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στις 11 του ίδιου μήνα εκτός έδρας για τον γ’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, εφόσον προκριθεί, θα τεθεί αντιμέτωπος, είτε με τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας – Λιόν, είτε με εκείνον που θα προκύψει από την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League:

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Νικητής ζευγαριού Λιόν – Σπάρτα Πράγας

Νικητής ζευγαριού Μπόντο/Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ



Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Το απόγευμα της Δευτέρας (3/8) και συγκεκριμένα στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν η κλήρωση των playoffs του Conference League, με πιθανή ελληνική εκπροσώπηση από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι», εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην κλήρωση, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs της διοργάνωσης σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε περίπτωση που οι «πράσινοι» ξεπεράσουν κι αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρεθούν στα playoffs του Conference League και θα χρειάζονται μια ακόμα πρόκριση για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase.

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Δεδομένα το «τριφύλλι» θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα αποφύγει αρκετούς δύσκολους αντιπάλους, όπως οι Αταλάντα, Μπράιτον, Μονακό, Αγιαξ.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Χετάφε

Νικητής ζευγαριού Ριέκα – Ίλβες

Νικητής ζευγαριού Κλουζ – Τρόμσο

Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Νικητής ζευγαριού Τβέντε – Ντουνάισκα Στρέντα

Νικητής ζευγαριού ΡΦΣ – Γιάμπλονετς

Νικητής ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού

Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις – Χάιντουκ

Ηττημένος ζευγαριού Χαρτς – Μπενφίκα

Νικητής ζευγαριού Σκεντίγια – Χιμπέρνιαν

Νικητής ζευγαριού Νόα – Σιόν

Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Αούστρια Βιέννης – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ηττημένος ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάρμπζε

Νικητής ζευγαριού Βαντούζ – Ίντερ Τούρκου

Νικητής ζευγαριού Νόρτζερλαντ – Βαλούρ

Ηττημένος ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Άουντα Ντιναμό Τιράνων

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Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs του Europa League θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια ο Δικέφαλος του Βορρά και η Αντερλεχτ θα μπουν στη διαδικασία της Δευτέρας (03/08) ως ισχυροί και ο νικητής θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.

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Η κλήρωση θα γίνει στις 14:00 στη Νιόν της Ελβετίας και εννοείται ότι οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούν να κοντραριστούν με τον ΟΦΗ, που θα βρίσκεται στους ανίσχυρους.

Αναλυτικά οι σχυροί στα playoffs του Europa League

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Μίντιλαντ – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Χάιντουκ

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

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Οι ανισχυροί στα playoffs του Europa League

ΟΦΗ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ/Αρμενίας

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν – Μιάλμπι

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Η προσοχή του ΟΦΗ στρέφεται στην κλήρωση του Europa League (3/8, 14:00), μέσα από την οποία θα μάθει τον αντίπαλό του στη φάση των playoffs της διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ανίσχυρων κατά τη διαδικασία της κλήρωσης. Παράλληλα, η Άντερλεχτ δεν βρίσκεται στη λίστα των πιθανών αντιπάλων του Ομίλου, καθώς οι κανονισμοί της UEFA δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή αναμετρήσεων μεταξύ ομάδων από την ίδια χώρα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Το πρωί της 3ης Αυγούστου η δεξαμενή των πιθανών αντιπάλων τους θα περιοριστεί, καθώς οι ομάδες θα μπουν σε υπογκρούπ, ενώ θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ θα παίξει στις 20 και 27 Αυγούστου με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Aν αποκλειστεί τότε θα παίξει στη League Phase του Conference League.

Ισχυροί στα Play Offs του Europa League

Νικητής ζευγαριού ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Ρέιντζερς – Γιαγκέλονια

Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος – Γκόρνικ

Πλζεν

Νικητής ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Πάφος

Νικητής ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Ομόνοια – Λίνκολν

Νικητής ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Σάμροκ – Εγκνάτια

Νικητής ζευγαριού Κουόπιο – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα



Ανίσχυροι στα Play Offs του Europa League

ΟΦΗ

Ηττημένος ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερ Σεβά

Σεν Τρουίντεν

Νικητής ζευγαριού Βίκινγκουρ – Τουν

Τράμπζονσπορ

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ/Αρμενίας

Ηττημένος ζευγαριού Σαμπάχ – Άαρχους

Ηττημένος ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν – Μιάλμπι