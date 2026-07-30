Η UEFA θα μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 αν ο Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στα σχέδια του και πουλήσει δικαιώματα από διοργανώσεις της FIFA . Το νέο επεισόδιο στη μεγαλύτερη κόντρα που έχει βιώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο σοβαρό. Σε έκταση συνεδρίαση, που έγινε την Πέμπτη (30/7) και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα και αποφάσισαν. Μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν πουληθούν δικαιώματά σε ιδιώτες, ένα πλάνο και σχέδιο που εμπνευστής του είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο. Μάλιστα, το πρώτο μεγάλο τεστ για το που θα πάει αυτή η κόντρα δεν αργεί. Τον Οκτώβριο θα γίνουν τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η FIFA αναμένεται να δείξει τις κινήσεις του και προς τα που σκοπεύει να κινηθεί.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ποδόσφαιρο - UEFA Champions League - Κλήρωση για τους 16, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό - Έδρα της UEFA, Νιόν, Ελβετία - 27 Φεβρουαρίου 2026 Γενική άποψη του λογότυπου της UEFA μετά την κλήρωση REUTERS/Pierre Albouy/Φωτογραφία αρχείου

«Βόμβα» από την UEFA: Οι ομοσπονδίες ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν η FIFA πουλήσει δικαιώματα

Η UEFA θα μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 αν ο Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στα σχέδια του και πουλήσει δικαιώματα από διοργανώσεις της FIFA.



Το νέο επεισόδιο στη μεγαλύτερη κόντρα που έχει βιώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο σοβαρό.



Σε έκταση συνεδρίαση, που έγινε την Πέμπτη (30/7) και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα και αποφάσισαν.



Μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν πουληθούν δικαιώματά σε ιδιώτες, ένα πλάνο και σχέδιο που εμπνευστής του είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.



Μάλιστα, το πρώτο μεγάλο τεστ για το που θα πάει αυτή η κόντρα δεν αργεί.



Τον Οκτώβριο θα γίνουν τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η FIFA αναμένεται να δείξει τις κινήσεις του και προς τα που σκοπεύει να κινηθεί.