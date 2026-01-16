Η Εθνική ομάδα πόλο πήρε μία τεράστια νίκη με 11-10 κόντρα στην Κροατία, έκανε το 3Χ3 στον όμιλό της και άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και έκαμψαν την αντίσταση της Κροατίας, κάθε φορά που προσπαθούσε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος που να έκανε την διαφορά, αυτός ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Με το σκορ στο 10-9, περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος, ο Έλληνας πολίστας πήρε την μπάλα και με μία άκρως εντυπωσιακή κίνηση απελευθερώθηκε από τα μαρκαρίσματα και πέτυχε ένα γκολ «ποίημα», κάνοντας το 11-9.

Ο Αργυρόπουλος με αυτόν τον τρόπο έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στην Εθνική, ενώ το γκολ που πέτυχε είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα καλύτερα – αν όχι το καλύτερο – που έχουν μπει στην φετινή διοργάνωση μέχρι στιγμής.